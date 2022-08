BTS : RM alias Kim Namjoon est reconnu par Twitter comme le papa des ARMY et les fans ont les réactions les plus hilarantes [Read Tweets]

BTS et Twitter ont une relation inséparable. Les tendances du groupe K-Pop sont quotidiennes et hier, Kim Namjoon a donné suffisamment de raisons à BTS ARMY pour recommencer. Le leader de BTS a posté quelques selfies de sa course nocturne. Vêtu d’un t-shirt sans manches noir, Namjoon alias RM a fait un sourire aux ARMYs sur ses histoires Insta. Le regard scintillant en sueur a rendu les fans très assoiffés de lui. Le mot papa, qui est en quelque sorte synonyme de Namjoon, a également commencé à devenir tendance. La partie la plus drôle a été lorsque Twitter a reconnu Namjoon comme le père des ARMY. Les fans ont été divisés. Kim Namjoon est reconnu comme président Kim, leader de Bangtan, icône mondiale, etc., mais peu s’y attendaient de la part de Twitter.

Namjoon a offert aux fans des photos du Rock Festival auquel il a assisté avec son ami, un musicien connu sous le nom de Balming Tiger. Mais les photos de la course nocturne ont rendu les fans fous. BTS Namjoon alias RM a laissé un piège à soif et les fans se sont évanouis devant ces bras costauds et ces cheveux de mulet.

Namjoon, le père de l’armée Namjoon, le papa de l’armée pic.twitter.com/bdfnaGrfh2 hani? (@7MyYou) 7 août 2022

Namjoon est le père d’ARMY et maintenant? *rigole* Tu veux dire PAPA ! ? ?? #BadDecisions (@cookeykookie) 7 août 2022

C’est la meilleure mauvaise interprétation d’algorithme jamais réalisée. pic.twitter.com/q31I0OQdj8 Cate ? (@pkuptrucks) 7 août 2022

Toutes les armées appellent namjoon papa ???? https://t.co/K94OR9Issm Josie (@fluoxetinexx) 8 août 2022

Papa Namjoon ?? Même s’il est lui-même confus, pourquoi il aime être appelé “Appa, papa” par l’armée ?? Eva Nurlatifah (@EvaNurlatifah89) 8 août 2022

Chaque ARMY appelle Namjoon DADDY après cette photo de rue en sueur et Twitter fait de son mieux lmao SuperExtraCass (@SuperExtraCass) 7 août 2022

BTS se prépare maintenant pour le concert mondial à Busan. Il aura lieu en octobre. Cela fait partie de la candidature pour l’exposition universelle 2030. Namjoon alias RM de BTS a déclaré aux fans qu’il travaillait dur sur RM 3. Son album sera différent de Mono. Il a également déclaré qu’il lui restait du travail et qu’il n’avait pas encore enregistré de vidéoclips pour le même.