BTS : RM, alias Kim Namjoon, est consolé par les ARMY après avoir laissé entendre qu’il pourrait être un type “éternel et désespérément romantique” [Read Tweets]

BTS est connu pour garder leur vie privée étroitement surveillée. Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, a déclaré que lorsqu’il pense à l’amour, il ne pense pas seulement à l’amour romantique, mais aime le voir d’une manière plus globale. Il arrive bientôt dans l’émission The Mysterious Dictionary Of Useless Human Knowledge. Il est l’un des présentateurs de l’émission diffusée sur la chaîne MC TVN en Corée du Sud. Kim Namjoon alias BTS RM est vu en train de discuter où il dit que lorsqu’il pense à l’amour, il pense à l’énorme éventail d’émotions qui incluent également l’aversion et la jalousie.

Une autre personne lui dit qu’une fois que deux personnes deviennent trop familières dans l’amour, toutes les sensations comme des papillons dans l’estomac disparaissent. BTS RM alias Kim Namjoon a l’air déçu et dit que c’est tellement triste. En voyant le clip, BTS ARMY s’est rendu sur Twitter pour lui expliquer que ce n’était pas comme ça. D’autres discutent du fait qu’il est un éternel romantique et un désespéré. Jetez un oeil aux tweets…..

Il n’est pas précis #Namjoon. Vous obtiendrez toujours des papillons si vous permettez à vos sentiments d’être libres et expressifs jusqu’à la fin. @BTS_twt ? ? https://t.co/YSvgr77Gcs jk Focus sur BTS POUR TOUJOURS #INDIGO !!! ? ? (@joklife1) 18 novembre 2022

NAMJOON, REGARDEZ-MOI, JE REÇOIS TOUJOURS DES PAPILLONS POUR UUUU APRÈS 10000 ANS https://t.co/BTHejcQiKG nai_ndigo ? ? ? (@apobangpopedia) 18 novembre 2022

RM : J’ai beaucoup réfléchi à ce qu’est l’amour. Il y a de l’aversion et de la jalousie. Il y a tellement d’émotions sous l’égide de “l’amour” ? : Si vous connaissez parfaitement votre partenaire, vous n’aurez plus de papillons RM : Oh, c’est tellement triste Bby a dit vrai AMOUR JAMAIS D ES ?pic.twitter.com/iTPei2ZQf1 Société KNJ – INDIGO 2/12 (@NamjoonFanbase) 18 novembre 2022

Je suis d’accord avec Joon… je refuse de croire ça ! comment ne pas avoir de papillons si Joon est votre partenaire !!! c’est fou https://t.co/ycSE49LX0j L’épouse INDIGO de Namjoon ? (@89veekay) 18 novembre 2022

je vais commencer l’élevage de papillons ou peu importe comment ça s’appelle pour toi namjoon, bébé ne t’inquiète pas https://t.co/ESbP0Xu4IV decalkoomania est ia (@monojyoon) 18 novembre 2022

Il y a des années, il a dit qu’il avait une petite amie quand il était à l’école. Mais l’affaire fut plutôt de courte durée. Il a dit qu’elle avait beaucoup d’amis masculins et que certaines de ses actions étaient «inacceptables» pour lui compte tenu de sa situation et des circonstances à cette époque de la vie. Il a dit qu’ils avaient trop de disputes et a estimé qu’il valait mieux terminer les choses sur une bonne note. BTS RM alias Kim Namjoon est étiqueté comme le type de gendre asiatique le plus recherché par les fans. Voyons qui est la fille qui peut enfin faire sentir à BTS RM alias Kim Namjoon les papillons éternels ?