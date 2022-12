Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, a donné aux fans de nombreux messages inspirants. Cette année, Big Hit Music a dû publier deux fois des déclarations niant la nouvelle de son mariage supposé avec la fille d’un riche homme d’affaires coréen. Maintenant, le leader de BTS a exprimé son point de vue sur le mariage, et c’est profond. Comme on le sait, il est l’un des présentateurs de l’émission The Dictionary Of Useless Knowledge. Un clip devient viral de l’émission où BTS RM alias Kim Namjoon dit qu’il a grandi en pensant que le mariage était une partie normale de la croissance et quelque chose que tout le monde devait faire. Mais en grandissant, il a réalisé l’énormité de toute la décision et à quel point c’est effrayant. Et il a dit que la réalisation de soi est venue que ce qui est la norme standard pourrait ne pas être le meilleur choix pour lui.

Les mots ont trouvé une résonance avec de nombreuses ARMYs. Comme nous le savons, BTS ne parle jamais de sa vie personnelle. Ils évitent de parler de rencontres et de choses aussi. C’est l’une des rares occasions où quelqu’un a dit quelque chose. Comme Namjoon, la pensée est très relatable mais profonde. Jetez un œil à la façon dont ARMY et les fans ont réagi sur le même…

Les réflexions de Namjoon sur l’IA et le mariage m’ont amené à un autre niveau de stanning car nous partageons littéralement les mêmes points de vue et il les a juste expliqués avec des mots que je ne pouvais pas mettre correctement avant skwnfk ???? (@ sunsky268) 10 décembre 2022

Namjoon parle de mariage, grandit en pensant que c’est un événement naturel jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il n’est pas obligé de le faire parce que le mariage est pour toujours, c’est une lourde promesse et cette réalisation de choix, savoir que ce n’est pas quelque chose à faire juste parce qu’on m’a dit ça fait partie de la vie BTS ? (@purpleworld1306) 10 décembre 2022

Namjoon vient de dire ce que je pensais. Au fur et à mesure que je deviens plus mature et plus âgée, je ne sais pas comment le mariage me conviendrait ? Acha ?? ? (@nirmaniasha) 10 décembre 2022

namjoon parler du mariage et du fait que la vie ne consiste pas toujours à suivre la norme sociale est si profond ughhh ‘J’aime ton cerveau sexy’ joonie! pic.twitter.com/jPQeEQOfzw B (@bts_sugakookies) 9 décembre 2022

namjoon réalisant que la trajectoire de vie qui a été la norme dans notre société n’a pas à être suivie (c’est-à-dire le mariage) et me rappelant que c’est CORRECT de faire la merde à votre façon pour vous-même et votre propre vie. cela pourrait être appliqué à n’importe quoi et surtout plus dur pour les femmes Mariel Indigo ? (@fatedmoonchild) 9 décembre 2022

Le membre et leader du BTS, Kim Namjoon, a séduit les critiques musicaux et tout le monde avec son premier album solo, Indigo. Il a obtenu plus de 80 millions de flux sur Spotify au cours de la première semaine. C’est le plus élevé pour un soliste coréen. Il est suivi de l’album Jack In The Box de J-Hope.