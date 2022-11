BTS RM a un conseil spécial pour tous les stagiaires de K-pop : S’il vous plaît, n’oubliez pas que vous êtes humain, vous avez un travail…

Il a été récemment rapporté que RM, membre du BTS, ferait bientôt ses débuts en solo. Alors que Kim Namjoon travaille sur son nouvel album et qu’il devrait sortir le 25 novembre de cette année. La K-pop a récemment rejoint Pharrell Williams pour une conversation et a donné un conseil spécial à tous les stagiaires de la K-pop.

Au cours de l’interaction, RM avait quelques choses à dire lorsque Pharrell a mentionné que les groupes de garçons aux États-Unis ne semblaient pas être très respectés malgré le fait qu’ils proposaient un contenu de qualité. Il a d’abord mis en garde contre le fait de faire partie de la même industrie avant de dire qu’il y a toujours du bon et du mauvais.

Il a admis avoir commencé sa carrière en tant que rappeur mais être par coïncidence au centre de ce système. Il a félicité HYBE Labels et son fondateur Bang PD, affirmant qu’ils comprenaient les artistes puisqu’ils sont eux-mêmes fortement impliqués dans l’art. Il a ajouté que le fait de se rappeler d’être un humain les maintient ancrés à travers tout.

RM a ensuite donné un conseil spécial aux stagiaires de l’industrie : “S’il vous plaît, n’oubliez pas que vous êtes humain, vous avez un emploi dans cette industrie et s’il vous plaît soyez qui vous êtes et le fait que ce que nous pouvons faire peut influencer le les gens, peuvent se recharger les batteries, vous savez, donner, prendre l’amour dans les deux sens. C’est ce qui, je pense, a toujours été important pour moi.

Il y a quelques mois, BTS avait annoncé qu’ils se séparaient pour poursuivre une carrière solo, cependant, ils se sont engagés à revenir un jour. Le boys band sud-coréen BTS a été formé en 2010. Ils avaient également fait une pause en décembre 2021 après que le groupe eut déclaré qu’il avait besoin de temps pour se ressourcer.

Plus tôt cette année, Jung Kook a sorti un single solo intitulé My You, tandis que J-Hope était la tête d’affiche du festival Lollapalooza de Chicago en juillet. Jimin avait dit qu’ils traversaient une période difficile et qu’ils essayaient de trouver leur propre identité, ce qui sera un processus épuisant et long.