BTS : Que se passe-t-il entre J-Hope et Model Irene ? ARMY perplexe sur leurs fréquentes sorties ensemble [VIEW TWEETS]

Les membres du BTS Jungkook, J-Hope, Jin, RM, Suga, V et Jimin sont mondialement connus. Chaque petit détail de leur vie fait la une des journaux. Les fans connus sous le nom d’ARMY sont très curieux d’en savoir de plus en plus sur les membres de leur groupe préféré. Voici donc quelques scoops sur J-Hope, membre du BTS. Les fans sont perplexes face à ses fréquentes sorties avec le mannequin Irene et se demandent si quelque chose se prépare entre les deux. Le membre du BTS est actuellement à New York et se détend avec son amie Irene et d’autres. Les photos d’eux sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ARMY se creuse la tête sur la connexion entre les deux.

Hollywood News : Qu’est-ce qui se trame entre J-Hope et Irene ?

Plus tôt, Irene a été aperçue au concert de J-Hope à Chicago. Elle se tenait aux côtés de Jimin alors qu’elle l’acclamait. Plus tard, elle était également à la soirée d’écoute de Jack In The Box. Alors que les images ont fait la une des journaux, AllKpop a rapporté qu’un utilisateur de médias sociaux avait lancé un article intitulé “Qu’est-ce exactement [the relationship between] J-Hope et Irène ?’ sur un forum communautaire. Cependant, certains internautes affirment qu’Irene a déjà un petit ami.

Beaucoup ont répondu au message. Un internaute a écrit : “Je pense que c’est parce qu’elle le suit trop. C’est aussi une célébrité, mais pourquoi est-elle comme ça ?” Un autre a demandé : “Est-ce qu’elle le suit parce qu’elle est vraiment sa petite amie ?” Certains ont même tweeté à ce sujet.

Jetez un œil aux tweets ci-dessous :

J-Hope est à New York avec ses amis mannequins Irene Kim et Rédacteur en chef de W Corée, Hyejoo Woo. Ils ont visité le studio Kaws. J’aime le voir sourire si brillamment ? pic.twitter.com/oZ1WhpfFMx Beaucoup d’intérêts ?? principalement BTS (@Somanyinterest1) 2 août 2022

[ notpannchoa ] Knets suspecte une relation entre le mannequin Irene et J-Hope pic.twitter.com/AHZRRaLBGw notpannchoa/notpannkpop/notnetizenbuzz (@notpannchoa2) 5 août 2022

Elle a un petit ami, il travaille avec Hoseok et il est à Chicago aussi, s’il vous plaît laissez-la tranquille et écrivez de gentils commentaires…#jhope #hoseok #hobi # irene kim https://t.co/PrbF5lGYXZ j-espère ? Belle étoile (@18BeautifulStar) 2 août 2022

Plus tôt en juillet, Irene avait publié des photos avec J-Hope sur les réseaux sociaux. Bon, d’accord alors !