BTS: Quand Rookie Bangtan Boys – Kim Taehyung, Jimin, J-Hope et d’autres ont présenté leur rampe OTT mais seulement pour faire ARMY LOL

Membres BTS – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – également connus sous le nom de Bangtan Boys, dominent les cœurs depuis 2013, leur première vitrine. Et ceux qui ont appris à connaître les Bangtannies maintenant et qui n’ont pas encore exploré leurs premiers jours vont se régaler. Les membres du BTS ont été sacrément maladroits depuis qu’ils ont commencé à s’entraîner. Et aujourd’hui, nous sommes ici avec une vidéo de retour des membres du BTS du Sombre et sauvage ère. Une fois la Garçons Bangtan a déposé une vidéo sur Bangtan TV dans lequel ils ont transformé un couloir en rampe et ont affiché leur marche sur rampe OTT.

Quand les membres Rookie BTS ont fait étalage de leurs compétences de marche sur rampe OTT

Un an après leurs débuts, les membres du BTS – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – sont passés de leur côté fou et ont décidé de faire semblant de marcher sur la rampe. Il était tard dans la nuit, et les garçons allaient faire des bêtises et s’amuser, semble-t-il. Ils ont transformé un couloir de leur chambre en rampe et ont fait semblant d’être des mannequins et ont présenté leurs “promenades”. Bien sûr, chacun d’eux est allé OTT et il ne fera que quitter l’ARMÉE en riant aux éclats.

La vidéo Bangtan Bomb commence avec Suga alias Min Yoongi. Il suinte le swag dans sa marche mais c’est certainement OTT. La posture qu’il adopte avant de reculer vous fera penser s’il est vraiment le Yoongi calme et cool. Le suivant est Jimin alias Park Jimin. Il est comme un enfant bratty laissé en liberté dans le parc qui essaie d’être un tyran mais recule parce que, après tout, le kiddo de Jimin.

Après Jimin, c’est au tour de Jungkook aka le Golden Maknae. Il semble que quelqu’un ait poussé Jungkook avec force sur la rampe. Et maintenant, il doit le rendre cool. Jungkook ressemblait à l’enfant qui se vanterait, mais ce n’est qu’un faux semblant. Vers la fin, JK prend la pose de style spiderman et c’est hilarant. Ensuite, nous avons J-Hope alias Jung Hoseok. Il a le style dans sa démarche, mais plus tard, il le gâte avec sa vraie personnalité. J-Hope est le plus drôle de celui-ci. Le quatrième membre à marcher sur la rampe du couloir est V alias Kim Taehyung. Et vous sauriez tous à quel point Taetae aime être extra ! Sa danse avant de revenir vous ferait penser s’il est possédé ou quelque chose comme ça. Cependant, V le termine assez facilement.

C’est au tour de RM d’emprunter la rampe. Mais au lieu de marcher, il se contente de sauter partout comme un gamin surexcité qui devient plus tard conscient et se calme. Vient ensuite Jin, la star du X qui conjure, marchant avec le haut dans la pose de l’arc, de la manière la plus effrayante. Il tombe et ne se relève que pour marcher de la manière la plus menaçante, comme pour défier les gens de rire. Enfin, ils marchent tous sur la rampe, nous voulons dire, le couloir ensemble. Taehyung, J-Hope, Jimin et Jungkook sont toujours en extra tandis que Jin se transforme en un enfant cool. Suga semble essayer de soulager la douleur de ses articulations tandis que RM est toujours conscient de sa rampe de marche. Regardez la vidéo loufoque et amusante de BTS ici:

Les membres du BTS sont toujours maladroits et Run BTS en est la preuve

Cela fait neuf ans depuis les débuts de BTS. Et bien qu’ils aient considérablement mûri et évolué en tant que personnes, ils sont encore enfantins quelque part. Run BTS en a été la preuve. ARMY, vous seriez heureux de retrouver Run BTS, non ?