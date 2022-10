BTS: Quand Jungkook, Jin et J-Hope étaient des danseurs de fond dans les chansons de Jo Kwan, membre de 2AM [Watch Videos]

BTS est actuellement l’un des plus grands groupes de garçons et aussi les garçons dont on parle le plus au monde. Leur popularité, leurs chansons, leurs looks, tout est discuté dans le monde entier que l’on soit fan ou non. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à certains retours en arrière des membres du BTS Kim Seokjin alias Jin, Jung Hoseok alias J-Hope et Jeon Jungkook alias Jungkook. Il va sans dire que les membres du BTS ont eu leur part de difficultés avant de faire leurs débuts en tant que BTS. Donc, nous sommes ici avec des vidéos de pré-début de Jin, J-Hope et Jungkook de BTS lorsqu’ils étaient danseurs de fond pour d’autres membres du groupe.

Quand Jin, Hobi et Kookie travaillaient comme danseurs de fond

Nous sommes tombés sur des vidéos de Jin, J-Hope et Jungkook de leur époque d’avant-début. Jungkook et Hobi ont travaillé comme danseurs de fond pour Jo Kwan, membre de 2AM, pour une performance/vidéo. Ils jouent pour I’m Da One de Jo Kwan. Jin, d’autre part, est considéré comme un extra dans le MV de la chanson de Jo Kwan. Le lien vidéo a été partagé en ligne sur Twitter. Cela montre à quel point les Bangtan Boys ont parcouru un chemin formidable, passant de danseurs de fond à la direction de l’industrie de la musique.

J-Hope a également travaillé comme stagiaire pour l’une des chansons de Jo Kwan. Une ARMY a partagé la vidéo de la même chose en ligne. C’est tiré de la chanson Animal. Il a été joué sur une scène où J-Hope s’est également produit sur scène aux côtés de Jo Kwan.

Découvrez les vidéos de l’ère emo de Jin, J-Hope et Jungkook ici :

Koobi étaient aussi des danseurs BG pour Jo kwon ? pic.twitter.com/vu2IyJOsZg Année de thèse JONGUKKIE JE SUIS INTOLÉRANT AU LACTOSE 2 (@namjoona9764ps2) 26 octobre 2022

S’il vous plaît profiter de ce pré-début Hobi jouant avec Jo Kwon. #BTS #MAMAVOTER pic.twitter.com/YWqNESHXoE Bethany Erin (@ErinBrownWrites) 26 octobre 2022

J-Hope rencontre Jo Kwan

Fait intéressant, Jo Kwan a rencontré J-Hope récemment. Il a partagé quelques photos sur son compte Twitter. C’est le sujet de conversation de la ville et bourdonne d’actualité dans Hollywood News. J-Hope a offert son album, Jack In the Box et sa marchandise à Jo Kwan. Et par conséquent, ARMY a ramené les vidéos et les images de J-Hope, Jungkook et d’autres membres du BTS lorsqu’ils travaillaient comme figurants dans les chansons/vidéos de Jo Kwan.

Pendant ce temps, BTS va bientôt s’enrôler dans l’armée après la fin de son emploi du temps. Jin sera le premier à rejoindre l’armée. Dans d’autres nouvelles, Jungkook prépare une tempête au Qatar en raison de son calendrier FIFA. J-Hope est un papillon social, semble-t-il.