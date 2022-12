BTS : Quand Jin s’habillait comme Jimin pour le protéger des menaces de mort [Throwback]

BTS membre Jin a fêté son anniversaire hier. Le membre le plus âgé du BTS est venu vivre pendant une courte période et a célébré son anniversaire avec le ARMYs. Un autre membre du BTS, Parc Jimin alias Jimin regardait également Jin en direct alors que le chanteur de The Astronaut “coupait” le gâteau et discutait avec l’ARMÉE. Leurs interactions nous ont rappelé à quel point chacun des Garçons Bangtan le sont vraiment. Et nous sommes tombés sur un message de retour lorsque Jin s’est déguisé en Jimin. Bien qu’il puisse être pris pour Seokjin juste gâcher les choses pour une blague, mais les rapports indiquent que c’était en effet une situation très grave. Pourquoi Jin s’est-il déguisé en Jimin pendant le concert ? Lisez toute l’histoire ici:

BTS Jin habillé de la même manière que Jimin lors d’un concert

Malheureusement, le groupe BTS compte de nombreux fans de saesang. Ces fans lancent souvent des menaces sur la vie aux Bangtan Boys. Il y a aussi de méchants trolls qui distribuent souvent des menaces en ligne sans se soucier des conséquences ou des effets de ces menaces. Jimin est l’un des membres qui a reçu de nombreuses menaces de haine et de mort en ligne. Cela pourrait être par des fans de saesang en solo. Et c’est ce qui s’est passé il y a des années.

Un fan de saesang a raconté pourquoi Kim Seokjin alias Jin et Park Jimin alias Jimin s’habillaient de la même manière lors d’une vérification du son d’un concert de BTS. Il se trouve que l’un des ARMYs présents a révélé que Jin avait copié le look de Jimin de la tête aux pieds. C’était à cause des menaces que Jimin avait reçues. L’ARMÉE était en admiration devant Jin et se demandait à quoi pensait le membre le plus âgé avant de prendre une telle mesure. Koreaboo a également rapporté que d’autres médias ont affirmé que la personne qui avait proféré des menaces de mort avait également publié en ligne des photos du billet de siège du concert, pour montrer qu’elle assistait au concert.

Jimin a abordé les menaces lors d’une conférence de presse

Selon les rapports, Jimin a été interrogé sur l’incident lors d’une conférence de presse. Le hitmaker Filter and Run BTS a révélé qu’il ne voulait pas que l’ARMÉE soit inquiète. Jimin a fait sa performance comme d’habitude et n’a pas montré ses peurs ou ses troubles intérieurs pendant la représentation. Les ARMYs avaient le cœur brisé par tout cela. Entre-temps. Le live d’anniversaire de Kim Seokjin alias Jin est partout à Hollywood News.