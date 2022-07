BTS : Quand Jin a demandé à Kim Taehyung de choisir entre J-Hope et ARMY – La réaction de Watch V

BTS est en pause depuis quelques semaines maintenant. Mais le contenu ne cesse de baisser et comment ! De plus, le contenu solo qui a été supprimé avec leurs horaires individuels, leurs vlogs et tout le reste, BTS ARMÉE est occupé à surveiller beaucoup de choses. Et rien ne vaut le bonheur de regarder d’anciens contenus lorsque le Membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook nous sommes ensemble. Aujourd’hui, nous aurons un dekko à l’un de ces retours mettant en vedette le Garçons Bangtan. Nouvelle ARMY, une fois que Jin a demandé Taehyung choisir entre ARMY et J-Hope.

Le jeu amusant de MC Jin avec Taehyung

Lors d’un événement il y a des années, Jin jouait MC juste pour le plaisir. À cette époque, Taehyung était devenu populaire pour son nouveau K-Drama Hwarang – The Poet Warrior Youth. Il était rapidement devenu ami avec les membres de la distribution de la série. Et comme il a toujours été un papillon social, il s’est lié d’amitié avec tout le monde. Ainsi, les hyungs et Jungkook de BTS V alias Kim Taehyung le taquineraient beaucoup. Ainsi, Jin a demandé à Taetae de choisir entre des personnes qu’il connaissait à l’extérieur et les membres du groupe. Et puis Jin est devenu plus drôle en demandant à Tae de choisir entre les camarades du groupe. Il a demandé à choisir entre Jungkook et J-Hope. V a choisi Hobi. Jin lui a demandé de choisir entre Hobi et BANG PD ensuite et Taehyung a de nouveau choisi J-Hope. Enfin, Jin alias Kim Seokjin a jeté Google sur Jin et lui a demandé de choisir entre J-Hope et ARMY. Le chanteur de Yet To Come and Run BTS a été choqué et surpris. Hobi a défendu V en réprimandant un peu que Jin posait une telle question. V qui avait une serviette à la main la jeta sur Jin. V n’a pas choisi, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas vivre sans J-Hope ni ARMY. Regardez la vidéo maladroite ici :

J-Hope alias le Golden Hyung

Hobi alias le hitmaker de Jack In The Box est connu comme le Golden Hyung de BTS. J-Hope est à la mode dans le nouvelles de divertissement ces jours-ci. C’est un surnom qu’on lui a donné en raison de sa personnalité. C’est un rappeur incroyable, Dance leader, trait d’union entre la ligne vocale et la ligne rap. Il peut bien chanter aussi. En fait, Hobi aspirait plus tôt à devenir chanteur. J-Hope possède également d’incroyables compétences en leadership. Même RM et Jin sont d’accord là-dessus.

Pendant ce temps, J-Hope alias Jung Hoseok est prêt à prendre d’assaut le Lollapalooza en se produisant demain (fuseaux horaires asiatiques).