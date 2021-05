BTS pour enfin collaborer avec Justin Bieber? Voici ce que nous savons

BTS n’est plus juste un groupe de K-Pop car il est devenu un phénomène mondial. Le septuor est aimé des mélomanes du monde entier et chaque mise à jour est traitée avec la même excitation. Au cours de leur longue carrière, BTS a collaboré avec plusieurs artistes internationaux à savoir Nicki Minaj, Halsey, Charli XCX, Lauv, Steve Aoki entre autres. Maintenant, selon les derniers rapports, BTS est prêt à collaborer avec nul autre que Justin Bieber.

Parlant de la même chose, une source a déclaré à Page Six: « Ils prennent leur temps et vont s’assurer qu’il est diffusé correctement. » Il est également supposé que le single fera partie du dernier album de Bieber. Justice.

Pendant ce temps, selon Reuters, la société sud-coréenne HYBE Co Ltd, anciennement connue sous le nom de Big Hit Entertainment et directeur de BTS, va acquérir Ithaca Holdings de Scooter Braun dans le cadre d’un accord de 1,05 milliard de dollars.

La fusion rassemble BTS, Justin Bieber, Ariana Grande et d’autres artistes sous un même toit pour la gestion, les services de label et l’édition.

Le PDG d’Ithaca Holdings, Scooter Braun, rejoindra le conseil d’administration d’HYBE et Scott Borchetta restera PDG de Big Machine Label Group, a déclaré HYBE dans un communiqué en avril 2021.

Plus tôt lors d’une interaction avec E! News, quand Justin a été interrogé sur BTS, il a fait l’éloge en disant: « Si quelqu’un sait comment faire l’histoire, c’est BTS. Le groupe K-pop a battu des records dans l’industrie mondiale de la musique. Times Square à Carpool Karaoke avec James Corden, ils se sont produits à Grand Central Station pour The Tonight Show et ont été impressionnés par les VMA virtuels de cette année. «