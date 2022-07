BTS: Plus de hitmaker J-Hope RÉVÈLE sur le tatouage d’amitié de Suga; ARMY, voici ce qu’il a dit

Le groupe pop sud-coréen BTS a toujours réussi à surprendre ses ARMY avec sa musique. Il semble que ces garçons Bangtan aient beaucoup à offrir à leurs fans. Il y a quelques jours, le BTS a confirmé qu’il organiserait un concert mondial à Busan en octobre. Cette nouvelle a laissé les ARMYs attendre octobre avec impatience. La bande-annonce de V’s In the SOOP: Friendcation a également été publiée il y a quelques temps. BTS a annoncé une série de vlogs individuels hebdomadaires.

Jack in the Box de J-Hope attire beaucoup d’attention ces jours-ci. Le beau gosse a sorti son nouveau single, “MORE”, le 1er juillet. IL a même annoncé une collaboration avec l’artiste américain KAWS. Il s’est même connecté avec les fans par le biais d’émissions en direct et a répondu aux questions des fans. Il a même partagé les réactions de ses membres BTS à son single “More”.

Un fan a interrogé J-Hope sur le tatouage d’amitié de Suga et le premier a semblé confirmer la nouvelle. J-Hope a confirmé que Suga avait le tatouage, mais n’a pas révélé l’emplacement. J-Hope a dit: ‘Ce devrait être Yoongi hyung qui vous en parle, alors ‘