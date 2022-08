BTS Photo Folio: Après Jungkook, l’aperçu de Kim Namjoon alias RM impressionne ARMY; Le concept d’intégralité du leader Bangtan est aussi profond que lui

Les membres de BTS sont en mode exploratoire et les fans adorent ça. Le folio photo de Jungkook était un concept à double concept. Nous avons vu des photos innocentes de Jungkook et d’autres où il ressemblait à un prince vampire. Maintenant, Big Hit Music a publié l’aperçu de Photo Folio de RM, alias Kim Namjoon. Il englobe ses trois amours, la musique, la nature et l’art. Les fans en deviennent gaga. Le leader du BTS, RM, a longuement parlé de son voyage à Art Basel dans un podcast où il a expliqué comment l’art l’avait inspiré à être un meilleur être humain. Il a également déclaré que son rêve était de créer des chansons intemporelles.

Les fans de BTS adorent le Photo Folio. Le concept est une idée originale de Jungkook. Comme nous le savons, le Golden Maknae aime le montage, la photographie et la réalisation de vidéos. Voyons comment sort le folio de RM alias Kim Namjoon. Sur la photo, on peut voir son ombre. Le concept s’intitule Intégralité. RM a expliqué à quel point il est important pour lui d’équilibrer sa vie d’être humain normal et celle d’une célébrité.

Je veux faire ma thèse sur le cerveau de Kim Namjoon ??? https://t.co/FfvVD3v4kV Su_sense TeamTinyTan zindabad ?? (@MonoYouuniverse) 19 août 2022

Ainsi, la première ligne (nature) dit “moi, moi-même, — Kim Namjoon” La deuxième rangée (art et littérature ?) indique “moi, moi-même, — Kim Namjoon RM” La troisième rangée (ressemble à un studio) indique “moi, moi-même, RM” Kim Namjoon, ton cerveau pic.twitter.com/lBT3gvLFrk passionné de chwiminnie (@doc_gradus) 19 août 2022

KIM NAMJOON C’EST SI SEXY DE VOUS https://t.co/4HpMgOWcRz Koori ? (@stan_lets) 19 août 2022

S’il vous plaît, j’ai besoin de l’auteur Kim NamJoon pour faire ses débuts? pic.twitter.com/zLgSihHghr (@letmelvu613) 19 août 2022

le mot neutre a du sens pour moi parce que qui est rkive et qui est mono joon sont des personnes très différentes et namjoon veut jeter un pont entre eux, être classé comme sa propre personne entière. Je pense que d’une certaine manière, il est logique que le titre soit entièrement. c’est tout à fait lui. kayu est-il heureux du retour de run bts? (@nijimonoseven) 19 août 2022

namjoon est le type de petit ami qui gagne toujours au défi de regarder avec vous parce qu’il aime admirer votre visage qu’il ne peut pas cligner des yeux ou détourner le regard avec s (@Armystephanie4) 19 août 2022

Eh bien, nous n’en attendions pas moins de la part de Kim Namjoon. BTS RM alias Namjoon a travaillé dur sur son nouvel album, RM 3. Les garçons se préparent également pour le concert de Busan qui fait partie de la candidature pour l’Exposition universelle 2030. Les membres de BTS Jungkook, Kim Taehyung, SUGA, RM, Jimin, Jin et J-Hope forment le groupe le plus populaire au monde.