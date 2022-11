BTS : Pas le Qatar, Kim Taehyung débarque à Paris pour un projet inconnu ; Le chanteur de Winter Bear fait des bisous volants à ses fans [Watch Videos]

Kim Taehyung, membre du BTS, est à Paris. Eh bien, on a supposé qu’il volait vers le Qatar ou le Mexique, mais il est de retour dans l’une de ses villes préférées. Il n’y a pas de détails sur le projet. ARMY spécule qu’il pourrait tourner l’un de ses vidéoclips dans la ville. Comme nous le savons, son album solo sortira en décembre 2022 ou peut-être dans la première moitié de 2023. Kim Taehyung était incroyablement beau même s’il était fatigué après un long vol de nuit. Le chanteur de Winter Bear a salué les fans qui ont crié We Love You en voyant leur idole.

Son dernier voyage à Paris, en France, était pour son apparition à la Fashion Week pour Céline. Il est à la mode sur Twitter depuis quatre jours. Il était invité à un spectacle où Lisa de Blackpink était l’ambassadrice de la marque. Le voyage de Kim Taehyung à Paris a attiré beaucoup d’attention. Il a toujours dit qu’il aimait la ville en morceaux. Voici les vidéos de Kim Taehyung à l’aéroport Paris Charles De Gaulle.

Quelqu’un a apporté le magazine VxVOGUE à l’aéroport ? BIENVENUE KIM TAEHYUNG BIENVENUE À PARIS TAEHYUNG#TaehyungInParis pic.twitter.com/03Tk0YzXe5 Zoé ?? (@Zoe_Johnson7) 16 novembre 2022

Kim taehyung envoie des baisers volants aux armées à Paris. Il est trop mignon aww BIENVENUE À PARIS TAEHYUNG BIENVENUE KIM TAEHYUNG #TaehyungInParis pic.twitter.com/mcYY3wWJhr Dira l’astronaute ? ? (@itsOT7paprika) 16 novembre 2022

Il a été rapporté que Kim Taehyung, membre du BTS, s’est envolé pour le Mexique pour l’émission Youn’s Kitchen. Il y a des rumeurs selon lesquelles il sera vu avec Park Seo Joon et Choi Woo-Shik dans cette émission. Il est fort possible qu’il soit venu pour un tournage de marque. Le roi de la mode de la K-Pop compte plus de 50 millions d’abonnés Instagram et a fait l’actualité hollywoodienne tout au long de 2022. Jeon Jungkook est au Qatar pour la Coupe du monde de football où il chantera en solo. Voyons comment BTS V alias Kim Taehyung nous surprend maintenant !