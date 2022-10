BTS : Park Jimin n’est pas seulement un danseur, un chanteur incroyable, mais aussi un grand FLIRT et CETTE vidéo en est la preuve [Watch]

BTS membre Jimin a un an de plus le 13 octobre 2022. Il devient un bel homme de 28 ans ce jour-là. Jimin est l’un des 7 membres de Bangtan Sonyeodan qui jouit d’une popularité mondiale. Né Parc Jimin le 13 octobre 1995, Jimin est le troisième plus jeune membre de BTS. Il est chanteur, danseur et fait également partie de la ligne visuelle. Jimin est connu pour sa voix aiguë qui captive souvent les fans. Ses notes aiguës laissent surtout le BTS ARMÉE en état de choc. Jimin est connu pour sa gentillesse. Cependant, il est un grand flirt.

Hollywood News : Jimin est un grand dragueur !

Les vidéos de Park Jimin, alias Jimin, sont disponibles en ligne pour que l’armée puisse les regarder. Et il y a plusieurs vidéos des premiers jours dans lesquelles il y avait des clips mettant en vedette Park Jimin flirtant avec les ARMYs lors des enseignes ou des concerts des fans. En fait, Jimin a également flirté avec les ARMY sur Weverse et chaque fois qu’il organise des sessions en direct pour les ARMY. Ses expressions, ses yeux et son langage corporel, comme l’ont noté les ARMY, les ont laissé jaillir et écraser durement.

Cependant, ce n’est pas ça, Jimin est aussi dragueur, d’une manière loufoque avec ses membres. Que ce soit Taehyung, Jungkook, J-Hope, RM, Jin ou même Suga. Il est très libre de ses émotions. La gentillesse de Jimin ajoute également à son compteur de charme. Qu’il s’agisse de demander un coup de main ou de regarder droit dans les yeux de la personne devant lui ou même devant la caméra, le compteur de flirt de Jimin est assez élevé. Découvrez la compilation vidéo ici:

Front de travail du membre BTS Jimin

Jusqu’à présent, Jimin a prêté sa voix à Bad Decisions, sur laquelle travaillaient également Jungkook, Taehyung et Jin des Bangtan Boys. Le clip vidéo mettait en vedette Snoop Dogg et Benny Blanco. Jimin a rencontré de nombreux artistes internationaux et K-pop, mais a menti sur son travail. Dans une interview avec Weverse Magazine, Jimin s’est ouvert sur le type de travail qu’il souhaite présenter ensuite. Il a exprimé son désir d’être un peu plus explicite et brut. Il veut aussi montrer son côté mature, quelque chose qui est vraiment proche de sa vraie personnalité.