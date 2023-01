BTS : nouvelles photos de Kim Seokjin alias Jin publiées par le centre d’entraînement militaire de Yeoncheon ; ARMY dit qu’il est déjà devenu chef d’unité

Kim Seokjin, alias Jin, membre du BTS, a commencé sa formation militaire. Il terminera bientôt un mois au centre d’entraînement militaire de Yeoncheon. Les fans ont été invités à ne pas inonder la base ARMY de cadeaux et de cartes pour l’aîné des hyung de BTS. Kim Seokjin alias Jin se porte apparemment bien. Il semble qu’il ait appelé J-Hope alias Jung Hoseok et lui ait dit qu’il était en bonne santé et que les fans ne devraient pas trop s’inquiéter pour lui. Eh bien, le centre de formation militaire de Yeoncheon publie des bulletins. Il contient des informations telles que les repas servis aux officiers lors d’événements. Quelques photos de Kim Seokjin alias Jin ont été publiées par eux. Tout KPop a partagé les photos du Camp, qui est une page officielle de la base militaire.

Dans l’un d’eux, nous pouvons voir un camarade soldat l’aidant à se laver le visage après l’entraînement de défense CBR. On peut aussi le voir en train de s’entraîner à la grenade à main. Il paraît qu’il va bien. Un ARMY a écrit qu’il était devenu le chef de son unité. Les fans étaient inquiets car c’est un hiver très froid en Corée et Jin a dit qu’il irait en été mais retardé pour le concert Yet To Come à Busan. Les fans sont heureux de le voir en bonne santé et bien portant. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il ferait partie de la fanfare militaire coréenne, mais il n’y a aucune confirmation.

Les fans ont été invités à ne pas consommer de contenu publié via des sources non officielles. Kim Seokjin alias Jin a fait un concert en Argentine avec Coldplay avant de se diriger vers le camp. Les membres du BTS termineront leur service militaire en 2023 et 2024. Ils espèrent se regrouper en 2025.