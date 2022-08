BTS : Nouvelle tournure dans les rumeurs de rencontres avec Kim Taehyung-Jennie ; Les expéditeurs de Taennie repèrent un sac similaire dans des photos divulguées du rappeur Blackpink

Les rumeurs de rencontres entre le membre du BTS Kim Taehyung et la rappeuse Blackpink Jennie Kim font la une des journaux. Les deux superstars de la musique n’ont donné aucune précision, et même leurs agences sont silencieuses sur le même sujet. Un compte nommé Gurumi Haribo diffusait des photos divulguées du couple présumé. Il est maintenant suspendu. Alors qu’une partie des fans de BTS pense que les photos sont modifiées étant donné que certains ont confirmé qu’il s’agit de modifications, mais il est curieux de savoir si elles sortent vraiment ensemble. Bien sûr, Kim Taehyung de BTS et Jennie de Blackpink n’ont rien à confirmer. Il est également possible qu’ils ne soient que de bons amis.

Alors que de nombreux fans de BTS-Blackpink et ARMYs ont rejeté cette saga comme fausse et générée par les expéditeurs, quelque chose ou l’autre surgit. Sur l’une des photos divulguées, on peut voir Kim Jennie portant un sac à main noir. Il est censé provenir de la marque Nieeh, qui appartiendrait à Jennie de Blackpink et à son amie Chahee. Maintenant, les expéditeurs de Taennie ont vu un sac similaire dans les nouvelles photos d’aéroport du rappeur. Comme nous le savons, ils sont de retour des États-Unis en Corée après avoir joué aux MTV VMA 2022. Ils ont également remporté des trophées, dont le meilleur soliste de K-Pop pour Lisa (Lalisa).

une semaine après les photos de jeju, taehyung portait des boucles d’oreilles chanel que jennie avait portées en novembre de l’année dernière. jennie les a encore portées aux vmas hier. elle est également aperçue portant un sac noir nieeh qu’elle tenait dans la nouvelle photo de rencontre divulguée hier. les jolies sauvages n’ont aucune pitié pic.twitter.com/5OjmIsfzCI taejenner (@taejenner) 30 août 2022

Ela usando a msm bolsa da foto com o tae amo como ela n ta nem a …e vcs se doendo #taehyung #jennie pic.twitter.com/1xfcRYP8aL . (@yuzuinice) 30 août 2022

et vous le niez toujours ??? c’est littéralement la même marque lmaooo taehyung jennie taennie pic.twitter.com/Rg1IJynfKS jax (@thvnnie1) 30 août 2022

Ceci est similaire à ce qui s’est passé lorsque BTS est parti pour la Maison Blanche. Kim Taehyung alias V portait des boucles d’oreilles qui ressemblaient aux boucles d’oreilles Coco Crush de Jennie Kim. Plus tard, certains fans ont dit que c’était Boucheron. Les rumeurs de rencontres entre BTS V et Jennie Kim volent vite et bien. Nous nous demandons si le couple confirmera jamais quoi que ce soit.