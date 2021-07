Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, membres du groupe K-pop largement acclamé, sont extrêmement populaires depuis un certain temps maintenant.

Le président Moon Jae de Corée du Sud les a nommés « envoyé spécial du président ».

Mercredi, il a nommé un groupe de garçons nominé aux Grammy « Envoyé spécial du président pour les générations futures et la culture », poursuivant ses efforts pour « répandre l’espoir et l’énergie positive » à travers la musique.

Selon une série de tweets publiés sur le compte Twitter vérifié du Bureau du président de la République de Corée, le septuor participera également à la 76e Assemblée générale des Nations Unies en septembre dans le cadre de ses fonctions.

Un tweet lu-

« BTS participera à de grandes conférences internationales telles que la 76e Assemblée générale des Nations Unies en septembre pour transmettre des messages de réconfort et d’espoir aux jeunes du monde entier en tant qu’« envoyé spécial pour les générations et la culture futures ». Nous prévoyons également de mener diverses activités pour promouvoir la coopération internationale afin de résoudre des problèmes mondiaux tels que l’environnement, la pauvreté, l’amélioration des inégalités et le respect de la diversité ».

En conséquence, BTS représentera désormais la Corée du Sud lors d’importantes conférences internationales à l’avenir. Ils représenteront également la Corée du Sud à la 75e Assemblée générale des Nations Unies, qui devrait avoir lieu en septembre de cette année. Non seulement cela, mais BTS accueillera également un certain nombre d’événements et d’activités visant à promouvoir la coopération mondiale afin de relever les défis mondiaux tels que la pauvreté et l’injustice.

Le tweet faisait également référence au dernier morceau de BTS, « Permission To Dance », qui parle de répandre l’espoir et l’harmonie.

J’ai dit: «Les activités que BTS, qui a répandu de l’espoir et une énergie positive aux personnes du monde entier qui sont épuisées par la crise prolongée du COVID-19, mèneront en tant qu’« envoyé spécial du président » contribueront grandement à renforcer le statut national de la Corée du Sud en tant que pays leader dans l’ère post-COVID-19. Nous attendons avec impatience. »

Ce n’est pas la première fois que BTS prend la parole lors d’un événement des Nations Unies. En 2018, le groupe a prononcé un discours aux Nations Unies au sujet de sa « campagne Love Myself ».