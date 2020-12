Prêt pour des nouvelles de dynamite? BTS vient d’être nommé TEMPS’Artiste de l’année 2020! Le magazine a annoncé l’honneur le jeudi 10 décembre.

Depuis la création du groupe K-pop en 2010, ses membres –RM, 26; Jin, 28; Suga, 27; J-Hope, 26; Jimin, 25; V, 24; et Jung Kook, 23 ans – ont connu un énorme succès. Ils en ont eu trois non. 1 hits sur le personnage Billboard Hot 100t, a accumulé des milliards de vues sur YouTube avec leurs vidéoclips, formé une ARMÉE de fans et obtenu leur première nomination aux Grammy Awards. Ils sont également des militants, faisant un don d’un million de dollars au mouvement Black Lives Matter et encourageant leurs partisans à égaler ce montant plus tôt cette année.

« Nous ne savons pas si nous avons réellement gagné le respect », a déclaré RM au magazine. « Mais une chose est sûre, c’est que [people] Je me sens comme, OK, ce n’est pas juste une sorte de syndrome, un phénomène…. Ces petits garçons de Corée font ça. «

Et on ne sait pas quelle est la prochaine étape pour les étoiles. « Il y a des moments où je suis encore décontenancé par toutes les choses inimaginables qui se produisent », a déclaré Suga. « Mais je me demande: » Qui va faire ça, sinon nous? « »