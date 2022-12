BTS : Min Yoongi alias Suga suit Psy pour être le deuxième soliste coréen à réaliser CET exploit

BTS ARMÉEil est temps de célébrer une autre réalisation du BTS membre. Cette fois c’est Min Yoongi alias Suga alias AoûtD. Suga est un rappeur et producteur de musique impeccable. Il a produit des chansons incroyables et ses mixtapes et solos font fureur. Suga est maintenant l’un des producteurs de musique les plus recherchés de l’industrie de la K-pop et de la musique. BTS est connu pour faire et battre des records. Et devinez quoi, Suga en tant que soliste a récemment enregistré un nouveau record.

Suga rejoint PSY pour être le deuxième soliste coréen à réaliser CET exploit

Hollywood News bourdonne actuellement avec cette nouvelle réalisation de Min Yoongi alias Suga. La chanson du rappeur-producteur de musique Daechwita a dépassé les 400 millions de vues sur YouTube. Oui, vous avez bien lu. Daechwita est l’un des chefs-d’œuvre de Suga qui a été aimé par l’ARMÉE. En fait, la personnalité Daechwita de Suga est considérée comme son alter ego. L’ARMÉE est folle du look de Daechwita et Suga.

En parlant de Min Yoongi est le deuxième soliste à le faire, il est juste derrière PSY qui est en tête de liste avec son Gangnam Style. La chanson de PSY compte actuellement 4,48 milliards de vues sur YouTube. Daechwita a réalisé l’incroyable exploit de 400 millions en seulement deux ans. C’est en 2020 qu’AgustD a sorti sa chanson, laissant à nouveau l’ARMÉE émerveillée par son talent.

Regardez le clip de Daechwita, ICYMI avant :

Collaboration Suga et PSY et BIG gagne

Suga, membre du BTS, a collaboré avec PSY plus tôt cette année pour une chanson solo intitulée That That. C’est une rage. Suga n’a pas seulement composé la chanson, mais a également contribué aux paroles, présentées dans le MV et également aux côtés de la légende vivante. Récemment, lors des MAMA Awards, la collaboration de Psy et Suga, That That, a remporté la meilleure collaboration et la meilleure performance de danse solo.