BTS : Min Yoongi alias Suga met un piège à soif avec son look de cheveux longs en désordre ; L’ARMÉE devient folle avec CETTE photo

Les fans de BTS, également connus sous le nom d’ARMY, n’ont besoin d’aucune raison pour devenir fous des Bangtan Boys. Ils adorent le septuor et en parlent toujours. Et bien, si un membre partage une photo sur les réseaux sociaux, alors sans aucun doute, la photo va devenir virale. Le dernier à envoyer l’ARMÉE dans un tizzy est Min Yoongi alias Suga. Il a récemment partagé des photos en noir et blanc de lui sur Instagram et ses fans deviennent fous en s’évanouissant devant cette photo. Suga affiche son look de cheveux en désordre et il a l’air incroyable HAWT dans celui-ci.

Les photos de Min Yoongi deviennent virales

Sur Twitter, Min Yoongi, alias Suga, a déjà commencé à être tendance car tout le monde partage cette photo. C’est une sorte de piège à soif pour ses fans et ils sont incapables de surmonter les regards incroyablement charmants de Suga. Cela fait tout juste 31 minutes qu’il a partagé ces images au moment où nous écrivons cette histoire et il fait déjà partie des tops. C’est ce que nous appelons le pouvoir des étoiles.

Hollywood News : Découvrez les tweets des fans de BTS ci-dessous :

? min yoongi l’homme magnifique que tu es pic.twitter.com/aovErOgmph (@mygalias) 6 novembre 2022

JE NE VAIS PAS BIEN MIN YOONGI, A L’AIDE ! pic.twitter.com/cabz9aVHzj (@PJMYLAND) 6 novembre 2022

MIN YOONGI ??!!?!?????? JE NE PEUX PAS RESPIRER pic.twitter.com/WELwx6KEjw Archives Yoonkook (@yoonkoous) 6 novembre 2022

Je suis obsédé par MIN YOONGI pic.twitter.com/7NyRKT75Uz Léna (@thvlovin) 6 novembre 2022

devenir fou de min yoongi et de ses longs cheveux pic.twitter.com/QnPQ0L6sXL kéci ? ?? (@likechizu) 6 novembre 2022

un fil avec l’ère des cheveux longs de min yoongi pic.twitter.com/4Wo8Fy3fsX Léna (@thvlovin) 6 novembre 2022

Comment quelqu’un peut-il ne pas s’évanouir devant cette image ? BTS ARMY ne peut pas être blâmé d’être devenu fou du gang quand les garçons sont incroyablement beaux. Restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus de mises à jour.