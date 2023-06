BTS : Min Yoongi alias Suga dit qu’il aime Bollywood ; Desi ARMY partage des montages Bangtan avec de la musique indienne [Check Reactions]

BTS membre Min Yoongicommunément appelé Suga a fait le tour de différents pays et lieux comme son album, Jour J sorti il ​​y a quelques semaines. Et actuellement, BTS Suga est en Thaïlande en tournée elle-même. Le chanteur et compositeur de musique a fait son concert et est revenu discuter avec le BTS ARMÉE en ligne. Et tout en mangeant et en discutant avec les ARMY, il a parlé de la ARMÉE BTS indienne et Bollywood. Oui, tu l’as bien lu! Et naturellement, le Desi BTS ARMÉE va devenir dingue avec cette révélation de Min Yoongi.

Min Yoongi alias BTS Suga mentionne les BTS ARMY indiens et Bollywood dans son live

Le live de Suga sur Weverse devient viral dans l’actualité du divertissement. Min Yoongi avait lu les commentaires dans lesquels les ARMY commentaient tous les endroits qu’ils voulaient qu’il visite. Suga a d’abord lu l’Inde. Il a parlé de la façon dont il voulait vraiment se produire en Inde. Et lorsque les dates de la tournée ont été annoncées pour la tournée BTS, ils considéraient également l’Inde comme une option. Cependant, en raison de COVID, ils ont dû annuler la même chose.

Suga a poursuivi en ajoutant qu’il avait entendu dire que de nombreuses ARMY indiennes soutenaient BTS depuis l’Inde. Et il a ajouté qu’il est un fan de films indiens. Oui, BTS ARMY nous avons gagné à vie parce que Min Yoongi aime les films indiens. « J’adore les films de Bollywood », disait la traduction de son message.

Desi BTS ARMY devient fou avec la grande révélation de Suga

Eh bien, il est naturel que la Desi BTS ARMY célèbre en ce moment. Ils ont partagé beaucoup de montages de Bangtan Boys avec de la musique desi et les tweets sont sains. Des chansons populaires de Bollywood aux rythmes dhol et autres, la Desi BTS ARMY imagine déjà BTS en Inde. Découvrez leurs tweets ci-dessous :

En parlant de BTS et de l’Inde, ce n’est pas la première fois que BTS parle de venir en Inde. Il y a quelques années, lorsque BTS a fait une interview avec un point de vente indien, le leader de BTS, Kim Namjoon alias RM, a mentionné comment ils avaient pensé à se produire en Inde, mais leurs plans ont été annulés lorsque COVID a frappé le monde. Et maintenant, ARMY, visez 2025 et le concert BTS X India !