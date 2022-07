BTS : L’obsession de Taehyung, Jungkook et d’autres Bangtan Boys amène 8 à 10 adolescents indiens à l’hôpital [Read Report]

BTS alias Bangtan Sonyeodan alias Garçons Bangtan est un septuor composé de membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. Ce sont les boys bands et les idoles de K-pop les plus populaires au monde. La musique BTS a conquis le monde et comment ! De plus, ils ont beaucoup de contenu en streaming disponible pour le ARMYs se gaver. Et c’est addictif, vous en conviendrez, BTS ARMÉE. Mais, malheureusement, cette dépendance a laissé certains fans indiens à l’hôpital.

Teen BTS ARMY d’Inde hospitalisé

Un rapport du Ahmedabad Times a déclaré qu’environ 8 à 10 adolescents indiens avaient été hospitalisés à l’hôpital de Shalby. C’étaient des enfants scolarisés amenés par leurs parents depuis plus de 10 jours. On dit que les adolescents étaient tous accros à regarder du contenu BTS en ligne. Ce n’est pas ça, ils mangeaient, s’habillaient et vivaient même comme les membres du BTS. Le rapport indique que la dépendance est très grave et que les adolescents écoutent des chansons de BTS pendant environ 8 à 10 heures par jour. L’une des filles de 14 ans de la classe 8 était tellement dépendante qu’elle ne mangeait ni ne dormait correctement et écoutait de la musique BTS pendant des heures sur son ordinateur portable et son téléphone. Au début, ses parents l’ont ignorée, mais lorsqu’ils ont vu le changement de son comportement, ils l’ont emmenée chez un médecin.

L’obsession des fans pour BTS

Le Dr Kalrav Mistry, chef du département de psychiatrie, a déclaré à Mirror qu’il y avait eu des cas où l’une des filles avait payé une somme énorme pour apprendre à danser, tout comme les membres du BTS. Lorsqu’elle a été confrontée à la même chose, elle a cassé son ordinateur portable. Il y a un autre cas où une fille a dû être empêchée de s’enfuir de chez elle. Elle avait pris des drogues et des médicaments pour son anxiété. “Les jeunes suivent aveuglément BTS, adoptent leur style de vie rockstar, des vêtements chers et tout. Et pour faire face à ces dépenses, ils ont recours au vol et à la drogue. Au moment où les parents réalisent que quelque chose ne va pas, l’obsession a atteint un niveau différent”, a déclaré le médecin révélé au portail.

Le médecin a conseillé aux parents de garder un œil sur ce qu’ils regardent en ligne et de faire attention aux signaux d’alarme dans leurs comportements. On leur a conseillé de leur parler régulièrement et de garder intact un attachement émotionnel car il ne peut pas être remplacé par des choses numériques. La plupart des parents appartiennent à la classe ouvrière avec un seul enfant.