BTS: L’interaction mignonne et timide de RM et Megan Thee Stallion enflamme le cœur des ARMYs, et nous comprenons tout à fait [Watch Video]

Les interactions des membres du BTS avec les célébrités féminines sont toujours spéciales. C’est principalement en raison du fait qu’ils sont si loin et peu nombreux. L’un des meilleurs de mémoire récente est celui de BTS et Tina Snow alias Megan Thee Stallion. Les deux musiciens ont collaboré pour le Butter Remix. Elle a joué avec eux à Los Angeles et les foules sont devenues folles. Mais la vidéo où elle rencontre les Tannies est la meilleure. Les ARMY et les fans ne peuvent tout simplement pas surmonter l’interaction de RM et Megan Thee Stallion. Un clip devient viral où il semble que le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, flirte discrètement avec elle.

Megan Thee Stallion dit à RM qu’elle était nerveuse à l’idée de les rencontrer. Elle rougit un peu. RM lui demande pourquoi elle était nerveuse et elle laisse entendre qu’elle se sentait un peu timide. Il demande si c’était parce qu’ils avaient 7 ans et dit que nous sommes sept garçons. Comme nous le savons, ce look de Namjoon dans une chemise et un pantalon noirs est emblématique. Les ARMYs ne peuvent pas surmonter sa chaleur. Regardez les réactions…

Inutile de dire que certains ont commencé à les expédier. Il y en a quelques éditions sur les réseaux sociaux. Eh bien, cela n’arrivera peut-être jamais, mais ce que nous pouvons espérer, c’est une collaboration entre Namjoon et Megan Thee Stallion.

RM alias Kim Namjoon a battu Henry Cavill pour être déclaré le plus bel homme à la grande surprise de beaucoup. Le leader du BTS a fait face à des commentaires homophobes, mais l’ARMÉE n’a pas tardé à faire couler l’amour. Que pensez-vous de voir RM et Megan dans un projet ensemble ?