BTS : les visuels saisissants de Jimin et Kim Seokjin laissent l’ARMÉE à bout de souffle [view tweets]

BTS peut être en pause mais les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook travaillent sans relâche sur leurs projets solo. Chaque jour, au moins un des septuor se rend aux tendances en ligne. Cette fois, nous avons deux des membres du BTS qui ont atteint les tendances Parc Jimin et Kim Seokjin. BTS ARMY, vous sauriez tous que le folio photo spécial des garçons sortira le jour de leur anniversaire. Et maintenant, il est temps pour Jimin’s Folio. Et garçon, il a l’air incroyable! D’autre part, Jin a fait un retour sur Instagram après un certain temps. Et les visuels de Jimin et Jin sont partis ARMÉE dans un tizzy. Découvrez pourquoi ci-dessous :

Le folio Chaos de Jimin laisse BTS ARMY à bout de souffle

En parlant d’Hollywood News, Jimin a rejoint la liste de l’extrait vidéo de Photo Folio Chaos de Park Jimin qui a été publié par Big Hit alias HYBE sur Bangtan TV. Dans l’échantillon vidéo de Jimin’s Photo Folio, on le voit discuter de tenues avec le personnel. Le concept du chanteur Filter and Run BTS est de mettre en valeur son côté brut. Jimin a mis beaucoup d’émotions dans son folio photo.

Découvrez la vidéo Photo Folio de Jimin ici :

Vérifiez la réaction d’ARMY à l’échantillonneur d’ambiance Chaos folio de Jimin ici:

OH MON DIEU JIMIN pic.twitter.com/izKLw1Xb1B galerie de jm (@pjmngallery) 25 septembre 2022

le tailleur de jimin des en-têtes chaos/anniversaire ? #JIMTOBER pic.twitter.com/3wOy6NF9sh jimt ber (@jmadoreu) 26 septembre 2022

les tatouages ​​de jimin sur le cou, la main et le bras ? ?? ?? ?? ? pic.twitter.com/dUzz2vMLNG ??? (@jiminperforms) 25 septembre 2022

les jolis détails de jimin pic.twitter.com/cDHR0VX1Rx bts fashion (@btsfashionhr) 25 septembre 2022

#JIMIN : il a toujours aimé jouer avec le feu . pic.twitter.com/9ynqylBbUN non (@serendiminy) 26 septembre 2022

Jimin utilisant Artemis : la déesse de la chasse et de la lune pic.twitter.com/GoOy2i9hcl déesse de la lune, jimin (@dailyjimn) 25 septembre 2022

les cheveux de jimin mon dieu pic.twitter.com/0boNOs6Eng lau (@jvnggkuk) 25 septembre 2022

PARK JIMIN A DIT “L’ART” EST LE CONCEPT pic.twitter.com/i9VNkmhNRz CHANT DE JIMIN | fils & analyses (@PJM_vocal) 25 septembre 2022

JE NE SUIS PAS ASSEZ FORT POUR GÉRER CE JIMIN pic.twitter.com/f9vCoHb3v7 Sel (@BTStranslation_) 25 septembre 2022

parc à couper le souffle jimin pic.twitter.com/KwA5zE6UAS Photos Jimin (@parkjiminpics) 25 septembre 2022

La publication Instagram de Jin fait que ARMY se demande s’il vieillit du tout

Parlant du membre aîné de BTS, Kim Seokjin alias Jin, le chanteur et membre de Worldwide Handsome a laissé tomber quelques photos sur son compte Instagram, ce qui a laissé ARMY incrédule. Jin a 30 ans cette année et il semble vieillir à l’envers. Même Jung Hoseok alias J-Hope est d’accord. Il y a une histoire amusante derrière le post IG de Jin. Le chanteur de Yet To Come n’a pas pu voir sa galerie de téléphone car il voulait publier sur Instagram. Il a posté son dilemme sur Weverse. Finalement, Jin a compris comment publier. Et après avoir posté ses clichés, ARMY s’effondre.

Découvrez la publication Instagram de Jin ici:

Découvrez la réaction d’ARMY au message de Jin ici:

OMG KIM SEOKJIN COMMENT ES-TU RÉEL ? ! ? pic.twitter.com/yB3BCyGx9R Belle (@moonxbunn) 26 septembre 2022

Commentaire de Hobi sur le post insta de Jin, “le temps recule pour Kim seokjin” Même Hobi croit à la saga Vampire Jin ?@BTS_twt #BTS # pic.twitter.com/Uerk4OsSeS BANGTAN DELIGHT – (@Lovly_mochitwin) 26 septembre 2022

KIM SEOKJIN EN CHEMISE BLANCHE UNIE ???? Je suis à genoux https://t.co/U0IS9zN2rg iya (@ckseobin) 26 septembre 2022

Kim Seok Jin l’homme le plus beau du monde. ? pic.twitter.com/fk188jwdVk Sarah ?? (@mademoisellee_s) 26 septembre 2022

Commentaire Instagram de Hoseok 220926 uarmyhope : le temps de Kim Seokjin recule pic.twitter.com/rX2SPVgQj7 Harou ? (@ BOMHARU1230) 25 septembre 2022

KIM SEOKJIN A ENFIN COMPRIS COMMENT PUBLIER LES PHOTOS SUR INSTA. IL A L’AIR SI BEAU OMG SES CHEVEUX FLUFFY pic.twitter.com/FMaWKqnSBg anju (lent cuz uni) (@jjksceo) 25 septembre 2022

personne ne s’approche de la carte faciale de kim seokjin je l’ai dit pic.twitter.com/oZ2TTBNFgl Lou (@seokjinnieselca) 25 septembre 2022

comment quelqu’un peut-il être si parfait et pourquoi est-ce kim seokjin ?? pic.twitter.com/SkqCT3Iqsy EsSalut ? JKz BAE ? (@JeonEsHi97) 25 septembre 2022

Kim seokjin vole mon cœur parce que wow ? pic.twitter.com/IJ82uoQasM Michaëla ? (@crushingonbts) 26 septembre 2022

KIM SEOKJIN LA PLUS JOLIE PERSONNE DE CE MONDE ?#BTSJIN pic.twitter.com/vzGH5ZrYeh Souriez ^ ^ (@ Heart_Smile_7) 25 septembre 2022

Kim Seokjin !!!!! QU’EST-CE QUE VOUS ESSAYEZ DE DOOOOOO ?????????? pic.twitter.com/iCnv1yE9JG Dr GD | ? (@gd_ot7) 25 septembre 2022

Quelle est la prochaine étape pour Jin et Jimin ?

Eh bien, ni Jin ni Jimin n’ont encore annoncé leurs projets solo. Cependant, Jimin et Jin ont tous deux eu un programme élaboré aux États-Unis il y a quelques semaines. Jimin semble avoir collaboré avec des artistes internationaux alors que ARMY attend les débuts de l’acteur Jin.