BTS : les tendances Taekook alors que la photo de Kim Taehyung et Jungkook avec le fils de leur manager devient virale [View Tweets]

BTS est l’un des boys bands les plus populaires à travers le monde. Il a aussi un énorme nombre de fans qui s’appellent ARMY. Le fandom est très protecteur et soutient le Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. Les fans adorent la complicité entre chaque membre. Ils ont des groupes / unités appelés ligne vocale, ligne hyung, ligne rap, ligne maknae, etc. Parfois, les fans expédient le lien entre deux membres et l’un des plus populaires est actuellement, Taekook. Les deux plus jeunes membres de BTS, Kim Tae Hyung et Jeon Jungkook avoir une base de fans séparée. Et en ce moment, Taekook est à la mode.

Hollywood News : Taehyung et Jungkook attirent l’attention

Les membres du BTS Kim Taehyung et Jungkook sont connus sous le nom de Taekook ensemble. Ils font parler d’eux en ce moment à cause de deux photos qui deviennent virales. Il a envoyé tout le fandom dans un tizzy. Taehyung et Jungkook sont vus avec l’enfant du fils de leur manager. Hobum Song a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une photo de son fils avec les Bangtannies ensemble. Sur la première photo, on voit Jimin tenir le petit pendant que les garçons posent. La deuxième photo montre Jungkook jouant avec la mignonne et la troisième photo est celle de Taehyung tenant le fils de Hobum Song.

Découvrez la publication Instagram de Hobum Song ici :

Tendances Taekook sur les réseaux sociaux

Actuellement, les stans de Taehyung et Jungkook deviennent gaga sur leurs photos en solo avec le petit garçon de Hobum Song. Taehyung et Jungkook ont ​​​​ensemble une énorme base de fans. Ils les expédient ensemble et comment ! Leur lien est largement adoré parmi les BTS ARMY. Découvrez les tweets ici :

Les larmes ne s’arrêtent pas ??…#taekook pic.twitter.com/Sx56N9fd6M Tata Mike de la balle Ting Ting (@taeekook_12305) 3 octobre 2022

Ils sont si gentils avec les enfants et cela en fait les meilleurs avec les enfants ??#taekook pic.twitter.com/MHJCEhCbLE (@bun97koo) 3 octobre 2022

TAEKOOK AVEC BÉBÉ ? mon coeur pleure? ils forment juste un couple trop parfait ??#taekook pic.twitter.com/QgKWOd3CdS __tetekoo (@lovely_miracles) 3 octobre 2022

C’est la chose la plus douce au monde ! Vous êtes belle …???#taekook NOUS VOUS AIMONS TAEKOOK pic.twitter.com/XUWZaB25mi Nekobi (@Nekobi1) 3 octobre 2022

Mon coeur est en train de fondre!!! Oh mince #taekook ?? et ce bébé est tellement ADORABLE !! pic.twitter.com/0KP4Ya5hP7 Debu (@taetaedebu) 3 octobre 2022

Sur le plan du travail, Taehyung et Jungkook travaillent sur leurs séjours en solo. Alors que Jungkook a figuré dans Left and Right de Charlie Puth. Il y a un buzz que lui et RM travaillent sur une chanson avec un artiste américain. D’autre part, Taehyung a révélé qu’il avait effacé toutes les chansons de son album. Cependant, il travaille actuellement sur eux en ce moment.