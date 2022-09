BTS : Les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie Kim mènent à une vilaine guerre de fandoms entre ARMY et Blinks ; Jimin, Bang PD et G Dragon deviennent la cible de commentaires bon marché

Les nouvelles de BTS ont été dominées par les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et la rappeuse Blackpink Jennie Kim. Cela se produit depuis une semaine, surtout après que des photos divulguées du couple présumé ont fait surface les unes après les autres. Maintenant, cela a conduit à une guerre de fandom à part entière entre les BTS ARMYs et les fans de Blackpink connus sous le nom de Blinks. Hier, un compte a souligné que Kim Jennie et le rappeur de Big Bang G Dragon auraient été vus dans des accessoires assortis et ont laissé entendre qu’ils pourraient être un couple. Maintenant, il a déjà été dit que G Dragon était en couple avec Jennie Kim, et même sa famille a approuvé la même chose. Certaines ARMY ont commencé à suivre les tendances #JenDragon et #JenDragonIsReal sur Twitter.

Cela a mis en colère les fans de Blackpink, alias Blinks, qui ont décidé de riposter à leur manière. Ils se sont moqués de Jimin en disant que tout le monde savait qu’il était le “petit ami” de Bang PD, le patron de BTS. Ils utilisent le hashtag #BangMin qui est assez péjoratif à tous points de vue. Les ARMYs sont furieux que Jimin ait été traîné sans aucune raison. Même GDragon a été honteux pour son âge sans fin par certains internautes. Bien que ce drame se poursuive jusqu’à ce que Kim Taehyung-Jennie ou leurs agences prennent la parole, mais c’est vraiment triste et méchant.

ARTISNYA MAH HUMBLE KE GD, EH MALAH PUNYA PENS SPEK SETAN #FreeGDRAGON ???? *ia ? (@chill7chs) 4 septembre 2022

l’armée est responsable de la haine que reçoit Jimin l’armée ne défend jamais jimin de tkkrs l’armée est tkkrs#freejiminfromtaekookers#freejiminfromarmys FreeJimin (@free__jimin) 4 septembre 2022

C’est tellement déchirant de voir Jimin devenir le punching-ball de kpop twt et l’armée s’en fiche.#freejiminfromarmys#freejiminfromblinks #freejiminfromtaekookers pic.twitter.com/sVfVNotEn1 dimin PJM1 avec toi (ia) (@mylove_dimin) 4 septembre 2022

L’armée ne veut pas que leur fav sorte avec eux alors ils ont mis en place Jimin pour la haine#freejiminfromtaekookers#freejiminfromarmys https://t.co/tTKi4Qq3yh FreeJimin (@free__jimin) 4 septembre 2022

Jm étant l’ange le plus doux et les armées font cette merde. Tu ne l’as jamais mérité, lui et son amour. #freejiminfromarmys https://t.co/uolQiQpgLI zen (@theonlyitboy95) 4 septembre 2022

Je suis en retard pour ça mais pour l’amour de Dieu, arrête de traîner Jimin sur des sujets qui ne lui sont pas liés ! Il est littéralement trop bon pour ce monde ? #freejiminfromarmys MEandBIU (@niqz_m) 4 septembre 2022

JIMINA , personne ne peut imaginer à quel point ” I PURPLE YOU ? ” . pls, ne jamais sentir que vous êtes seul NON bébé, VOUS avez vos vraies ARMYs. L’armée ne vous laissera jamais vous blesser, nous vous protégerons avec notre amour et notre vie ?? NOUS T’AIMONS TOUS LAISSE-LE TRANQUILLE #freejiminfromarmys pic.twitter.com/xjrkyA2ZA (MIN Mandarine ?) ? (@ NILIARMY7) 4 septembre 2022

Les gars s’il vous plaît arrêtez de parler de #BANGMINREALnous ne savons toujours pas si #BANGMIN est réel alors s’il vous plaît arrêtez de parler de #BANGMIN à présent. Même si #BANGMIN est réel, laissez #BANGMIN respirer. Laisser #BANGMIN rendez-vous en toute tranquillité. Arrêtez de mentionner #BANGMIN pour que #BANGMIN ne sera pas tendance. BONNIE | NÉ ROSE (@ jisooyakim123) 4 septembre 2022

Non, rien n’est plus réel que #BANGMIN il y a même beaucoup de preuves jesse | pourrait être ia avant de naître rose (@blinkershade) 4 septembre 2022

des milliers de likes sur ces tweets voulant que jennie sorte avec un homme qui la connaît depuis qu’elle a 14 ans et il avait 22 ans. cela voudrait dire qu’elle a été soignée, vous êtes tous tellement dégoûtants pic.twitter.com/ydT8ZMq5Ri peut ? (@hatinthemorning) 4 septembre 2022

Le chanteur de BTS Park Jimin se prépare maintenant pour son premier album solo tandis que G Dragon est occupé avec sa musique et ses mentions. Même Kim Taehyung et la rappeuse Blackpink Jennie Kim sont super occupées. Les agences ou les artistes doivent prendre la parole rapidement pour mettre fin à cette folie sur les réseaux sociaux.