BTS: Les projets d’anniversaire de Jungkook, Namjoon et Jimin en Inde laisseront Desi BTS ARMY excité et ému

BTS ARMÉE, c’est la saison des anniversaires. Trois des Garçons Bangtan RM, Jimin et Jungkook fêtent leurs anniversaires dans les deux mois à venir. Tout d’abord, il est temps pour le plus jeune membre de BTS Jungkookl’anniversaire de le 1er septembre. Ensuite, nous avons le leader du BTS Kim Namjoon alias l’anniversaire de RM le 13 septembre. Dernièrement, Parc Jimin alias Jimin fête son anniversaire le 13 octobre. Et les ARMY du monde entier prévoient de célébrer les membres du BTS ; date d’anniversaire. Partout, des projets collectifs et individuels ont été organisés par les ARMY. Jetons un coup d’œil à quelques-uns des projets d’anniversaire de Desi BTS ARMY pour RM, Jimin et Jungkook.

Projet d’anniversaire de Jungkook

BTS ARMY à Delhi / NCR a organisé une collecte de colliers pour les chiens des rues à Cannaught Place, Delhi. Le drive a lieu le 3 septembre. Le but de ce projet est de mettre des colliers réfléchissants autour des chiens des rues pour éviter les accidents des chiens errants. Le jour du trajet, les ARMY pouvaient passer du temps avec les doggos de la rue, les coller et les nourrir. Le collier coûte Rs 50 seulement. Jungkook et tous les membres du BTS aiment beaucoup les chiens. Jungkook a trois copains à fourrure, Bam, Song et Paeng. Jungkook sera tellement heureux. Les anniversaires de Bangtan Boys seront une énorme tendance dans Nouvelles d’Hollywood.

Projet anniversaire RM

RM est connu pour son amour de l’art, de la musique et de la nature. Et donc, pour célébrer l’anniversaire de Kim Namjoon, leader du BTS, le BTS ARMY à Delhi, en Inde, a organisé une campagne de plantation. L’objectif de cette campagne est de planter environ 300 arbres. Auparavant, ils avaient la planète 180 arbres et l’objectif de cette année est de 300. Le coût d’une plante est de Rs 100. Les ARMY peuvent également faire un don à cette cause et il n’y a pas de limite au montant du don. Namjoon sera si fier.

Projet d’anniversaire de RM, Jimin et Jungkook

Enfin, nous sommes tombés sur un geste très doux des BTS ARMYs pour les anniversaires du trio RM, Jimin et Jungkook. Les ARMY ont organisé une collecte de fonds appelée Forget Me Not. C’est pour les personnes âgées en Inde qui ont été touchées par la maladie d’Alzheimer. Les dons iront à la fondation Hope Ek ASHA, une ONG qui vise à construire une société respectueuse de la démence et à construire un foyer exclusif pour les patients âgés souffrant de la maladie d’Alzheimer. Il n’y a pas de montant minimum ou maximum pour les dons et les dons commencent le 22 août et se poursuivront jusqu’au 10 octobre.

??Projet ne m’oublie pas.?? En l’honneur de @BTS_twt Pour les anniversaires de Jungkook, Namjoon & Jimin, nous organisons une collecte de fonds pour les personnes âgées touchées par la maladie d’Alzheimer en faisant un don à Hope Ek ASHA : https://t.co/9kaqim6YH1 Faites un don ici : https://t.co/BtGM7akIaW#BTS # @hope_ek pic.twitter.com/1ZnSTKfsaa Bangtan_Inde ? (lent) ?? (@bangtan_inde) 22 août 2022

Wow ARMY, les Bangtan Boys seraient super fiers ! Il y a plus de projets qui sont planifiés par les BTS ARMYs partout dans le monde. Lors des anniversaires des membres du BTS, les ARMY organisent toujours de tels événements caritatifs.