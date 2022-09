BTS : Les photos de famille de Kim Taehyung ont-elles également fuité ? Fuming ARMY dit à Big Hit Music de prendre des mesures contre cette atteinte à la vie privée

La prétendue saga de rencontres entre BTS V et Jennie Kim de Blackpink s’est transformée en une invasion massive de la vie privée. Presque tous les jours, de nouvelles photos arrivent de ce qui est censé être l’iCloud du téléphone de Jennie Kim. Le compte original Gurumiharibo aurait déclaré que de grandes personnes l’avaient contacté et qu’il ne divulguerait plus de photos. Mais encore une fois, 2-3 nouvelles photos sont sorties. Dans l’un d’eux, on peut voir Kim Taehyung alias BTS V se prélasser dans un canapé chez Jennie Kim. Son animal de compagnie est à côté de lui. Bien qu’il ne soit pas confirmé s’ils sortent ensemble ou non, il se pourrait qu’ils soient amis. Après tout, Jennie Kim et Kim Taehyung ont un certain nombre d’amis communs.

Maintenant, une photo a fait son chemin sur les réseaux sociaux où l’on peut voir une famille en voyage à la voile. Il y a un chien sur la photo qui ressemble un peu à Yeontan. Certains prétendent qu’il s’agit d’une photo de son père et de sa sœur. BTS V alias Kim Taehyung a toujours été très protecteur envers sa famille, en particulier ses jeunes frères et sœurs. Personne ne s’est manifesté et n’a vérifié que les photos sont bien celles de la famille de Kim Taehyung.

BIGHIT PROTECT TAEHYUNG@BIGHIT_MUSIC @HYBEOFFICIALtwt voir quelqu’un qui apprécie le plus sa famille et sa vie privée être violé et irrespectueux comme ça est honnêtement tellement déchirant. combien de temps devons-nous vous envoyer des e-mails pour prendre des mesures immédiates pour votre PROPRE artiste. Jo?ThV/ Solo Era KTH (@lovsKimTae) 2 septembre 2022

Taehyung a protégé sa vie privée et celle de sa famille, que nous avons à peine pu voir leurs visages. Et il a toujours exhorté ses fans à le respecter aussi. et vous croyez tous les modifications ? (@maindoIls) 2 septembre 2022

Le problème semble devenir incontrôlable ici, en particulier avec la façon dont ces photos circulent sur les réseaux sociaux en prétendant être de vraies photos du membre du BTS Kim Taehyung alias V et de Jennie Kim de Blackpink. Voyons si une déclaration officielle sort bientôt de l’une des parties ou des célébrités impliquées elles-mêmes.