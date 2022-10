BTS : Les membres du groupe de K-pop vont-ils bientôt rejoindre l’armée sud-coréenne ? [Read Deets]

BTS est l’un des groupes de K-pop les plus populaires et RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook ont ​​un public incroyable. Leurs chansons battent des records sur YouTube, et bien sûr, ils ont remporté de nombreux prix. Mais, maintenant, il semble qu’ils doivent peut-être suspendre leur carrière musicale, car selon le dernier buzz, les membres du BTS pourraient bientôt devoir rejoindre l’armée sud-coréenne, et ce rapport a laissé ARMY assez choqué. Eh bien, en vertu de la loi sud-coréenne, tous les hommes valides doivent effectuer 18 à 21 mois de service militaire.

Récemment, un rapport de l’agence de presse AP a déclaré que Lee Ki Sik, commissaire de l’administration de la main-d’œuvre militaire, avait déclaré aux législateurs qu’il était «souhaitable» que les membres du BTS accomplissent leur mission militaire. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense Lee Jong-sup avait également fait des commentaires presque identiques sur BTS, et le ministre de la Culture Park Bo Gyoon a déclaré que son ministère finaliserait bientôt sa position sur la question.

C’est devenu l’une des questions débattues en Corée du Sud, que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook doivent servir dans l’armée ou non. Eh bien, seul le temps nous le dira.

Pendant ce temps, BTS fait également l’actualité à cause des Fact Music Awards 2022. Une vidéo de Kim Seokjin portée sur scène par Jimin et J-Hope devient virale sur les réseaux sociaux, et ARMY ne peut pas rester calme.

Découvrez la vidéo de Kim Seokjin, Jimin et J-Hope, les tweets des fans ci-dessous

BTS PORTANT SEOKJIN SUR LEURS ÉPAULES POUR SON PRIX SOLO ?!?!!!!!! GAWDDDD, J’AI ENFIN PU VOIR LE MOMENT QUE J’ATTENDAIS ???? # BTSOnTMA2022pic.twitter.com/6XXd11bcUk (@deejasays) 8 octobre 2022

Plus tôt cette année, il a été rapporté que les membres du BTS se sépareraient pour se concentrer sur leurs carrières musicales respectives.