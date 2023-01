BTS : Les félicitations pleuvent alors que les Bangtan Boys gagnent gros aux Golden Disc Awards ; ARMY impressionné par le discours de Jung Hoseok alias J-Hope [VIEW TWEETS]

Boys band coréen BTS est de renommée mondiale. Ils sont actuellement en position de numéro avec de nombreuses distinctions à leur nom. Eh bien, un de plus a été ajouté à la liste. Les garçons Bangtan comprenant Jimin, Jin, J-Hope, Jungkook, Suga, RM et V ont remporté gros aux 37e Golden Disc Awards. Pour la sixième année consécutive, ils ont remporté le prix de l’album de l’année en plus de nombreux autres prix. C’est un gros problème et BTS ARMY (comme les fans sont connus) ne peut pas rester calme. Parmi les sept, c’est Jung Hoseok alias J-Hope qui a représenté le groupe lors de la soirée de remise des prix en Thaïlande.

Hoseok est actuellement à la mode sur Twitter car les fans sont totalement impressionnés par son discours d’acceptation. Il a remercié l’ARMÉE pour son soutien constant. Il a également remercié BigHit Music. Il a révélé que les garçons avaient bu un verre hier soir après un long moment et que Jin leur avait manqué car il servait dans l’armée. Sa gentillesse a également laissé les fans s’enraciner pour lui. Il a gentiment ajusté le micro pour entrer dans une petite danse aussi.

Découvrez les tweets ci-dessous :

“merci à notre ARMY qui est ensemble depuis 10 ans. Merci beaucoup.” 230107, Jung Hoseok à ARMY pic.twitter.com/BxSwhtFPL3 Archives des citations bts (@btsqtsarchive) 7 janvier 2023

“Hier nous avons bu un verre avec les membres du BTS après un long moment sauf Jin hyung qui est parti à l’armée” 230107, Jung Hoseok pic.twitter.com/8P3ERspdMx Archives des citations bts (@btsqtsarchive) 7 janvier 2023

“C’est un moment où je ressens un immense respect pour notre leader (et mon ami) RM.” 230107, Jung Hoseok à Namjoon ? pic.twitter.com/eFIsAq3xZl Archives des citations bts (@btsqtsarchive) 7 janvier 2023

J-Hope a également dansé sur Gangnam Style. Regardez la vidéo ci-dessous :

LA FAÇON DONT HOSEOK A DANSÉ LE STYLE GANGNAM LAISSE GOOOO pic.twitter.com/af090s7Re9 léa ?? ? (@seokjinbit) 7 janvier 2023

NOTRE PRECIEUX HOSEOK AVEC SES DEUX RECOMPENSES AWWWWWW pic.twitter.com/atWqHhkKXY léa ?? ? (@seokjinbit) 7 janvier 2023

Il est en effet très mignon, n’est-ce pas ? Il avait également l’air plutôt fringant dans la collection de vêtements pour hommes 2023 d’Hermès.