BTS : Les fans sont furieux que la vie privée de Jennie de BLACKPINK ait été envahie après les rumeurs de rencontres avec Kim Taehyung ; BLINKS et ARMY s’unissent pour dénoncer l’incident

NOIRPINK et BTS faire pour deux plus grands groupes de K-pop. Alors que le groupe de garçons BTS est un favori de tous, le groupe de filles BLACKPINK gravit les échelons du succès aussi rapidement que possible. Mais récemment, les deux groupes ont été matraqués lorsque des rumeurs selon lesquelles Jennie de BLACKPINK et Kim Taehyung de BTS seraient en couple ont fait la une des journaux. Les rumeurs disaient que Kim Taehyung alias V et Jennie sortaient ensemble et en outre, des photos privées ont également été divulguées en ligne, ajoutant de l’huile sur le feu. Maintenant, les fans de BTS alias ARMY et les fans de BLACKPINK alias BLINKS sont furieux car la vie privée de leurs stars préférées a été envahie.

BLINKS et ARMY sont furieux

Sur les réseaux sociaux, Jennie et Kim Taehyung sont à la mode pour la même raison. Les fans déclarent que ce n’est pas cool de pirater le compte de qui que ce soit et de rendre leurs photos publiques. Même icloud est à la mode car le compte de Jennie a été piraté. Tous les fans de Jennie espèrent qu’elle dispose d’un système de soutien solide pour traverser cette période difficile. Sérieusement, ces deux groupes de K-pop ont le meilleur fandom de tous les temps. Découvrez les tweets ci-dessous :

Je m’en fous que jennie et taehyung sortent ensemble ou non parce que c’est LEUR droit. Ce qui m’énerve, c’est que leur vie privée soit envahie, Jennie harcelée et que son adresse soit divulguée, son ig et maintenant Icloud piratés aussi. Vous devez tous respecter leur vie privée s’il vous plaît Ash (@SoTired0fThis) 2 septembre 2022

Jennie s’est fait pirater son compte photo ig, son icloud a fui, son adresse a été révélée et elle a été harcelée par 4 hommes adultes pendant 3 ans. QUAND ALLEZ-VOUS LAISSER SON TF SEUL ??? (@firejennie) 2 septembre 2022

littéralement jennie et taehyung sortir ensemble est le moindre souci dont personne ne devrait plus se soucier mais icloud de jennie se fait pirater et leur vie privée est envahie maintenant c’est la plus grande préoccupation jennierubyjane (@donna077dmr) 2 septembre 2022

Eh bien, ce n’est en effet pas cool de pirater le compte de quelqu’un. Nous pouvons ressentir les sentiments de BLINKS et ARMY. Restez forts Jennie et V.