BTS : les fans indiens de Jungkook font la promotion de Seven à Kolkata, collent des affiches à côté des politiciens [View Pic]

Les fans de BTS en Inde connus sous le nom de desimys font tout ce qu’ils peuvent pour promouvoir les garçons. Les rois de la K-Pop poursuivent leur devoir militaire obligatoire. Alors que Seokjin et Jung Hoseok alias J-Hope sont déjà partis, les autres devraient partir plus tard en 2023. Le septuor prévoit de se réunir en groupe d’ici le milieu ou la fin de 2025. Ce ne sera possible que si tout le monde termine son service militaire. à temps. Jungkook sortira son solo Seven le 14 juillet 2023. Il y a une immense excitation à ce sujet. Selon les rumeurs, l’actrice coréenne Han So Hee en ferait partie. Nous l’avons vue dans des drames comme Néanmoins, Le monde des mariés, Mon nom et d’autres.

Jungkook fera beaucoup de ses promotions aux États-Unis. Le Golden Maknae a rendu les fans fous avec les photos conceptuelles. Nous pouvons voir ses abdos dans toute leur splendeur. De plus, il sera le deuxième à figurer dans un MV avec une artiste féminine après Smoke Sprite de Namjoon avec Soyeon. Les fans de Jungkook à Kolkata ont imprimé des photos conceptuelles de Seven et les ont collées à Park Street, Kolkata. Ils ont mis des photos de politiciens comme le chef du TMC Mamata Banerjee. Cette photo a été partagée par un fan sur les réseaux sociaux…

SEPT affiches dans Park Street, kolkata… Helloooo ?? pic.twitter.com/pKNgnSVNor Ankita ??? ? ? SEPT À VENIR ? (@koyankita) 8 juillet 2023

Nous avons vu des célébrations d’anniversaire de Jungkook et BTS V se dérouler à Kolkata. En fait, des publicités LED ont également été placées. Voici comment les fans ont réagi…

Pour info Park Street est l’une des rues les plus fréquentées de Kolkata ? Ankita ??? ? ? SEPT À VENIR ? (@koyankita) 8 juillet 2023

Ceci est fait par les ARMYs de Kolkata et non par BIGHIT. Ne vous trompez pas les gars ?? Ankita ??? ? ? SEPT À VENIR ? (@koyankita) 8 juillet 2023

Je pensais aussi que je donnerais des affiches dans les stations de métro mais je suis introverti, je ne peux pas ?? Vartika ?? apobangpo ? (@whatskooki) 8 juillet 2023

Omg omg ? jisne bhi lagaya dilse armée de dhanyabad ? ? subha?thv ia??7byjk ? (@Vth_subha) 8 juillet 2023

On peut voir que des affiches des membres du parti du Congrès Trinamool sont également là. La chanson de Jungkook sortira le 14 juillet 2023.