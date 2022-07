BTS : Les fans de Suga s’inquiètent à cause d’une erreur de traduction, devenez médecin pour lui [Deets Inside]

Les BTS ARMYs sont les plus mignons et nous sommes sûrs que tout le monde sera d’accord avec nous. Ils se tiennent au courant de tout ce que font leurs membres préférés du groupe K-pop et les suivent sur les réseaux sociaux presque tous les jours. Récemment, la santé de Suga est devenue un sujet de préoccupation pour l’ARMÉE, et pas seulement cela, ils sont eux-mêmes devenus des médecins pour lui. Vous devez vous demander ce qui est arrivé à Suga ; alors ne t’inquiète pas, il va bien. Ce chaos a été créé en raison d’une erreur de traduction.

Les membres de BTS se rendent aux nouvelles d’Hollywood presque tous les jours. Selon Koreaboo, J-Hope a informé ses fans de son voyage à Chicago avant sa performance à Lollapalooza. Sur Weverse, un fan, dont le nom d’utilisateur se traduit par “Le compte bancaire de cette grand-mère appartient à Min Kitty”, a remercié J-Hope pour les mises à jour et a écrit : “Je n’étais pas de bonne humeur. Mais, grâce à Hobi, je suis heureux.”

Ce commentaire du fan a attiré l’attention de J-Hope et il a affirmé en plaisantant que le compte bancaire du fan lui appartenait maintenant, “Yay! Alors ton compte bancaire m’appartient maintenant!”

Suga lui a également répondu: ” ..? (“Où est mon mot à dire là-dedans?). Maintenant, voici où les choses se sont un peu gâchées à cause de la fonction de traduction automatique de Weverse. En Corée, le mot (uisa) signifie médecin, mais il peut aussi avoir d’autres significations comme “opinion, pensées, etc.” Ainsi, la traduction automatique indiquait : “Et mon médecin ?”

Cela a inquiété les fans de Suga, et ils ont commencé à commenter : “Quel docteur !!!! Vous vous sentez mal ??” Un fan a commenté: “Je suis votre médecin.” Un autre fan a proposé d’être le médecin de Suga et lui a également proposé de se marier.

Eh bien, il faut dire que les réactions des ARMY sont hilarantes. Cela prouve à quel point la traduction automatique peut créer des malentendus et inquiéter les fans des célébrités pour leur santé.