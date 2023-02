BTS : Les fans de Kim Taehyung alias V se rassemblent pour soutenir les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie ; Wooga Squad BFF Park Seo-joon lance avec 100 millions de won coréens

Les membres du BTS sont connus pour être charitables. Même BTS ARMY est connu pour sa philanthropie. Les bases de fans de Kim Taehyung alias BTS V ont pris l’initiative de tendre la main pour aider les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Ils ont fait don de tout ce qui était possible en espèces et en nature pour les victimes du tremblement de terre. La catastrophe naturelle a fait plus de 22 000 morts. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours dans les villes qui sont totalement en ruines à cause du tremblement de terre. Les fans de Kim Taehyung sont connus pour leurs actes de charité. Il a l’une des plus grandes bases de fans de K-Pop.

Les fans ont fait des dons aux organisations d’aide locales mobilisant les efforts pour les victimes du séisme dans les deux pays. Bien que le montant puisse ou non être énorme, chaque goutte compte face à une crise aussi énorme. Les gouvernements du monde entier ont apporté leur aide. L’Inde, l’Allemagne, le Mexique et d’autres pays ont envoyé des équipes de secours pour les efforts. Dans le passé, les fans de Kim Taehyung, alias V, ont collecté d’énormes sommes pour les publicités d’anniversaire, etc. Cette fois, c’est pour une bonne cause.

Son bon ami et frère de la Wooga Squad, Park Seo-joon, a également versé 100 millions de wons coréens via l’UNICEF Corée. Cela ira dans la reconstruction d’écoles et d’hôpitaux pour les enfants. La nourriture est également une pénurie en Turquie en ce moment. Ce n’est pas la première fois que Park Seo-joon se présente et fait un don pour les secours après le tremblement de terre. Il a même tendu la main via des dons aux victimes du tragique tremblement de terre au Népal en 2015.

Sur le plan professionnel, Kim Taehyung alias BTS V sera prochainement aperçu dans l’émission de variétés Seojin’s Kitchen. Park Seo-joon et Choi Woo-Shik ont ​​​​également tourné avec lui dans les magnifiques endroits du Mexique. Les fans de la région ont caché la nouvelle jusqu’à ce qu’il ait quitté le pays.