BTS : Les fans de Kim Taehyung alias V en état d’alerte maximale après la révélation de la campagne de diffamation des expéditeurs japonais JiKook ; ARMY dégoûté par les commentaires haineux incessants

BTS maknaes Jungkook, Kim Taehyung et Jimin ont des millions de fans. Et certains sont assez obsessionnels. Les trois jeunes membres sont aussi les chouchous des expéditeurs. Bien que célébrer l’amitié entre les membres soit bien, c’est problématique lorsque les gens supposent qu’ils sont en couple. Dernièrement, une campagne de diffamation sur Kim Taehyung par des expéditeurs JiKook du Japon a été révélée. La campagne prévoyait de jeter le discrédit sur le nom de BTS V alias Kim Taehyung car les fans croyaient que Jungkook et Jimin étaient la vraie chose. La campagne a été révélée par un fan japonais qui a déclaré que de véritables ARMYs du pays signalaient de tels malfaiteurs malveillants.

Cependant, maintenant, Weverse a été inondé de commentaires haineux sur Kim Taehyung. Les ARMYs sont carrément dégoûtés par tout le développement. Dernièrement, il y a eu trop de drames autour de BTS V alias Kim Taehyung. Toute la rumeur de rencontres avec la rappeuse Blackpink Jennie Kim l’a gardé dans l’actualité et comment. C’est ainsi que ARMY a réagi à la récente vague de commentaires haineux sur Weverse. Regarde…

Moi aussi je suis blessé à chaque fois que je vois un commentaire haineux sur Taehyung et pour les autres membres ça me fait mal. Ils ne méritent pas de commentaires haineux, ils méritent tout l’amour de ce monde. BTSandARMY FOREVER? (En attendant l’ère du retour du groupe (@ARMYYYYYY06) 12 novembre 2022

J’ai dit que ces expéditeurs antis et jikook vont faire quelque chose parce qu’ils sont exposés. ils le font maintenant. weverse taehyung reçoit une quantité incroyable de haine. S’il vous plaît, partagez de bons commentaires pour Taehyung sur Weverse. Je ne pense pas que cela se terminera. https://t.co/GroVf3MPcu didi (@xcutiepieeeex) 11 novembre 2022

+l’autre groupe voulait lancer une affaire d’intimidation à propos de taehyung mais ils ont été dénoncés tôt. ils n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient. mais en ce moment ils sont tous en colère et ils peuvent encore faire quelque chose. soyez prêt. mais c’est difficile car ils sont déjà exposés. didi (@xcutiepieeeex) 10 novembre 2022

+ Alors ce que je dis, c’est que tout est faux. ce que gurumiharibo a partagé était un faux et un début. leur deuxième cible est l’intimidation, mais ils ont été exposés tôt. tout cela n’est qu’une campagne de diffamation menée par des antis. Taehyung n’est jamais sorti avec Jennie, Taehyung n’a jamais intimidé personne. TOUT DEFAMAT SUR. didi (@xcutiepieeeex) 10 novembre 2022

Nous pouvons voir que les fans de BTS sont super contrariés par ce qui s’est passé. Selon les rumeurs, le chanteur de Winter Bear, Kim Taehyung, participerait à une émission de variétés qui sera tournée au Mexique. Jungkook va se produire en solo à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.