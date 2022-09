BTS : Les dernières photos de Kim Taehyung alias V de New York alimentent les rumeurs de rencontres avec Jennie de BLACKPINK ; les internautes pensent qu’ils étaient ensemble

Les groupes coréens BTS et Blackpink sont très populaires. Le groupe de garçons et le groupe de filles ont réussi à parcourir un long chemin dans l’industrie de la musique. Ils sont reconnus de tous et remportent également de nombreux prix lors de cérémonies prestigieuses. Naturellement, leurs vies amoureuses aussi sont discutées. Le plus récent est qu’il y a quelque chose qui se prépare entre Kim Taehyung alias V de BTS et la star de Blackpink Jennie. Des chuchotements se font entendre selon lesquels ils sont en couple après que certaines photos présumées aient été divulguées en ligne. Maintenant, les nouvelles images de V ont ajouté de l’huile sur le feu.

Hollywood News : V et Jennie étaient ensemble ?

V de BTS s’est rendu sur son compte Instagram pour partager des photos de son voyage à New York. Il a partagé une série de photos révélant à quel point il avait passé un gala dans la Big Apple. Mais ARMY (fans de BTS) et BLINKC (fans de Blackpink) ont rapidement conclu que Kim et Jennie avaient un rendez-vous quand ils étaient à New York. Pourquoi donc? Eh bien, cela faisait six jours que Jennie avait partagé quelques photos de son voyage à New York. Les fans ont comparé les arrière-plans de leurs photos et étaient convaincus qu’ils avaient passé du temps ensemble à New York. Découvrez leurs publications ci-dessous :

Découvrez comment ARMY et BLINKS répondent aux messages de V et Jennie. Un bon nombre ont également déclaré que les stars n’essayaient même plus de cacher leur lien.

Voici une autre preuve que V et Jennie étaient ensemble à New York. Si vous êtes delulu, ne cliquez même pas pour de vrai. Il est temps de voir la Vérité et de se réveiller pour de vrai. #bts #btsv #jennie #taennie #taekook pic.twitter.com/ygyOl4bypI kristy_honey (@hopereal15) 6 septembre 2022

Je ne dis pas que c’est à 100% Mais V et Jennie auraient pu aller sur un bateau ensemble, regardez ces photos.. Croyez ce que vous voulez.. Commentez ce que vous pensez. #BTSV #bts #taekook #taennie pic.twitter.com/l7Io3B1EUt kristy_honey (@hopereal15) 6 septembre 2022

Bon, d’accord alors ! V de BTS et Jennie de Blackpink n’ont pas encore officiellement abordé les rumeurs de rencontres.