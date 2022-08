BTS : les adorables moments de Kim Taehyung avec les enfants et les chiens du DVD Memories of 2021 vous feront adorer [Watch Videos]

Les membres de BTS sont adorés par des millions. Mais BTS ARMY fond absolument quand ils voient des moments des membres avec des enfants et des chiens. Le nouveau DVD Memories of 2021 contient de nombreux moments. Et la plupart d’entre eux sont avec le chanteur de Christmas Tree Kim Taehyung. Comme nous le savons, TaeTae adore les enfants et les chiens. Et même ils sont attirés par lui comme un aimant. Il y a quelques jours, il y avait cette adorable vidéo où le fils du réalisateur Lumpens remerciait Kim Taehyung en l’appelant un oncle. Réaction de BTS Jimin en entendant qu’il s’agissait d’une AF relatable. Maintenant, de nouvelles vidéos ont fait surface et elles sont trop mignonnes à gérer. Découvrez-les ci-dessous…

Taehyung a vu que le jeune frère parmi les enfants était intéressé par la façon de lâcher le ballon alors Taehyung lui a patiemment appris à le faire. Il est tellement affectueux et adorable avec les enfants. Va être le lauréat de tous les prix du meilleur papa de la villepic.twitter.com/BAJg5e20xe VStreamTeam ? (@VTeamBase) 20 août 2022

Il semble que le frère cadet de l’enfant qui était dans la vidéo (le fils de Lumpens) ait tenu à livrer un tir avec le ballon. Kim Taehyung lui a patiemment montré comment le faire parfaitement.

Les petits enfants trouvaient leur scène difficile et Taehyung les a aidés si gentiment et a continué à les encourager ?? pic.twitter.com/r6kmjWhqha TTP (@thetaeprint) 20 août 2022

Ce clip réaffirme simplement qu’il sera un jour le père le plus adorable. ARMY sait qu’il rêve d’avoir une grande famille avec trois à cinq enfants.

Taehyung adore les enfants et ils l’adorent aussi ? pic.twitter.com/EbM2kC70W2 (@sceneryfortae) 20 août 2022

taehyung enseigne à l’enfant danseur un mouvement de danse puis le fait avec elle pendant le tournage pic.twitter.com/NDZpX1NuC5 choses taehyung aléatoires (@randomvante) 21 août 2022

Taehyung est toujours si bon avec les enfants et ils sont toujours attirés par lui. Précieuxpic.twitter.com/bENNQMuedY VStreamTeam ? (@VTeamBase) 19 août 2022

Kim Taehyung, membre du BTS, a dépassé les 50 millions de followers sur Instagram. Il est la personne la plus rapide à le faire dans l’histoire de la plateforme. Les membres du BTS se préparent maintenant pour le concert de Busan en octobre 2022. Cela fait partie de la candidature pour l’Exposition universelle 2030.