BTS : les 8 images spéciales sur le thème des vampires de Jungkook tirées de Photo Folio Time Difference sont plus chaudes que jamais ; ARMY est à bout de souffle [VIEW TWEETS]

Avant l’anniversaire de Jungkook, l’agence BIGHIT Entertainment a publié 8 photos spéciales de son Time Difference Photo Folio. Il s’agit d’une série spéciale d’images étiquetées sous le nom du folio – “Moi, moi-même et Jungkook”. Les images partagées ont un thème de vampire et ARMY bien sûr devient fou de ces images. Jungkook a tout mis en œuvre pour réaliser la séance photo la plus étonnante et la plus attrayante de tous les temps. Le Vampire lui va bien, il faut le dire. La séance photo est un régal pour les fans de Jungkook avant son anniversaire qui tombe le 1er septembre 2022. Le Golden Maknae du groupe de K-pop va avoir 25 ans.

Les photos de Jungkook deviennent virales

Hollywood News parle de Jungkook et de son look badass. BTS ARMY devient fou de ces images et s’évanouit devant le charme de Jungkook. Découvrez les photos ci-dessous:

Aperçu des photos 2 Moi, moi-même et Jung Kook ‘Différence de temps’ Folio spécial 8 photos Version 2022.09.01.#BTS #JungKook # pic.twitter.com/QjBJyXFAhO BTS_official (@bts_bighit) 18 août 2022

Aperçu des photos 1 Moi, moi-même et Jung Kook ‘Différence de temps’ Folio spécial 8 photos Version 2022.09.01.#BTS #JungKook # pic.twitter.com/BgFYBhP7yI BTS_official (@bts_bighit) 17 août 2022

Découvrez les tweets des fans ci-dessous :

Pouvons-nous avoir un film sur Jeon Jungkook le vampire? J’aimerais voir ça ! Faites de la musique pas la guerre? (@SueBoBing) 17 août 2022

Je perds complètement la tête pic.twitter.com/g4FCqST7Sa misti? | ? (@inhobislips) 17 août 2022

Je ne peux pas respirer ??Les lèvres, l’éblouissement…???? pic.twitter.com/O7MfdC7VC8 Amaa Kookssii (@AnuGoogie) 17 août 2022

QUE DIABLE ???&&&&!!!!?? pic.twitter.com/TBWhfttBSf PHOTOS BTS ? (@GirlWithLuv_24) 17 août 2022

Si ce n’est que le teaser, nous nous demandons à quel point l’image entière serait magnifique et chaude. Les fans de Jungkook attendent maintenant avec impatience le 1er septembre pour avoir un aperçu de l’album complet. Le membre du BTS a partagé une vidéo avant de déclarer qu’il était très timide et maladroit pendant le tournage. Il a parlé du processus et a déclaré qu’il s’était vraiment amusé en prenant des photos pour ce folio.