BTS : L’enrôlement militaire de Jin alias Kim Seokjin est une affaire de haute sécurité ? 270 flics et une force opérationnelle supplémentaire déployés pour gérer les foules ?

Jin, alias Kim Seokjin, membre du BTS, va rejoindre l’armée dans quelques jours. Il est l’aîné des hyung du BTS et a dû terminer sa formation militaire cette année. BTS a révélé qu’aller à l’armée était quelque chose dans leur esprit depuis la pandémie. Mais ils ne sont pas allés comme ils voulaient être avec ARMY dans la phase du coronavirus. Le chanteur s’enrôlera à l’académie militaire de Yeonchan. C’est dans la province de Gyeonggi. Maintenant, Korea One News a rapporté que l’administration militaire intensifie ses efforts pour s’assurer que Jin bénéficie d’une sécurité maximale. Nous entendons comment les hôtels autour de la base militaire se remplissent. Même les commerçants locaux répondent à une soudaine vague de touristes.

Il semble que seules les personnes qui s’enrôlent et leur famille seront autorisées à l’intérieur des locaux. L’académie militaire a scellé les portes principales pour les autres. De plus, ils ont pris l’aide de la police locale pour fortifier les lieux. C’est ce qu’affirment les médias coréens locaux. Environ 270 flics y seront déployés. De plus, ils organisent un groupe de travail local pour s’assurer qu’il n’y a pas d’encombrement. Le gouvernement est sous le feu des critiques pour l’horrible tragédie d’Itaewon, à Séoul, qui a fait plus de 150 morts. Le contrôle des foules est devenu le besoin de l’heure. C’est ce qu’un fan a partagé sur les réseaux sociaux…

Bonnes nouvelles? K media rapporte qu'un total de 200 nouvelles recrues s'enrôleront ce jour-là. Ce centre de formation particulier a son parking situé à l'intérieur de la porte principale et SEULEMENT ceux avec l'avis d'enrôlement og et leur famille sont autorisés à passer par la porte du parking, ce qui signifie il peut rester dans la voiture jusqu'au parking sur place sans être vu ou harcelé par le public/les médias à l'extérieur de la porte.

De plus, juste par prudence, l'autorité militaire s'est jointe aux services d'incendie locaux, à la police et aux bureaux gouvernementaux locaux connexes pour renforcer la sécurité

Et il y aura un centre de contrôle complet établi et exploité conjointement par l'armée, les pompiers et le gouvernement local pour surveiller attentivement et prévenir tout incident inattendu. Ils font également venir des ambulances pour se préparer à toute circonstance imprévue. SVP N'Y ALLEZ PAS !!!

Kim Seokjin, alias Jin, membre du BTS, a dit aux fans de ne pas se rassembler dans la zone. C’est comme un deuxième avertissement pour tout le monde. Les ARMYs craignent que tout se passe pacifiquement. C’est un moment émouvant pour chaque homme coréen et sa famille, ils méritent donc leurs précieux moments ensemble.