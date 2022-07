BTS : Le vlog suisse de RM alias Kim Namjoon est sorti ; desi ARMY remarque la voix d’une fille en hindi en arrière-plan

Le vlog suisse de RM, alias Kim Namjoon, membre du BTS, est sorti. Le leader du groupe K-Pop a réalisé un vlog qui a documenté son voyage à Art Basel, Rigi Mountain et Lucerne. Des sites pittoresques de la Suisse au regard approfondi sur les œuvres d’art dans les musées, cela a été un régal pour les fans. Kim Namjoon alias RM a commenté et il y a beaucoup de moments mignons. Mais un a retenu notre attention. On peut entendre quelqu’un parler en hindi debout juste derrière le leader du BTS Kim Namjoon alias RM. On entend la dame dire qu’elle est là depuis six heures du matin.

Il est bien évident que RM alias Kim Namjoon était à proximité de la personne. Son patois est aussi très attachant dans la vidéo. Les fans se souviennent de l’époque où une voix hindi pouvait également être entendue dans le vlog de Kim Taehyung de Paris. C’était lorsqu’il posait près de la Tour Eiffel.

il y a quelqu’un qui parle urdu/hindi en arrière-plan du vlog de namjoon. J’ai fait de mon mieux pour le traduire grossièrement mais je n’ai pas compris grand-chose ? Pardon pic.twitter.com/2L95r8vZJV aex diffuse et vote (@kvlotus) 30 juillet 2022

CETTE VOIX DE FEMMES DERRIÈRE NAMJOON SUR CETTE MONTAGNE PARLANT URDU/hindi ?!!!!! “6 bjy dy uthke” gooooddd ça me donne ce flashback tae paris vid “ik ghanta hogaya hai” ? (@ddaengnamkook) 30 juillet 2022

les gens qui parlent en hindi dans le bg pendant que namjoon est en train de vloger la vue sereine ne seront jamais drôles, il semble qu’ils n’aient jamais quitté cet endroit depuis la fissure du cul de l’aube lmao.pic.twitter.com/yim6n5Q2kg Ara ? dans la boite (@roundieluvr) 30 juillet 2022

QUELQU’UN PARLANT HINDI DERRIÈRE NAMJOON DANS SON VLOG JE SENS UNE CONNEXION LOL ? LES INDIENS SONT PARTOUT LOL ? Toujours à l’épreuve des balles ? ? ? (@ksjteam_am) 30 juillet 2022

Eh bien, BTS est maintenant en pause dans les activités de groupe. Les rois de la K-Pop sortiront une chanson pour la Coupe du Monde FIFA 2022. J-Hope alias Hobi sera en concert au festival Lollapalooza à Chicago. RM a également déclaré que son album était prêt mais qu’il devait filmer des clips vidéo et tout.