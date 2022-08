BTS : Le tweet « I love Jimin » de Benny Blanco devient viral ; ARMY veut qu’ils collaborent

BTS, Benny Blanco et Snoop Dogg se sont récemment associés pour un morceau intitulé Bad Decisions. La chanson a été lancée il y a quelques jours et elle a reçu une excellente réponse. Alors que Bad Decisions était à la mode, les nouveaux tweets de Benny ont maintenant attiré l’attention de tous car ils ne présentent nul autre que Jimin de BTS. Sur le compte Twitter de BTS, une photo de Benny et Jimin a été partagée. Le tweet disait : “Benny ! C’était vraiment sympa de te rencontrer @ItsBennyBlanco #JIMIN #BadDecisionswithBTS.”

Les nouvelles d’Hollywood sont incomplètes sans une histoire de BTS et aujourd’hui, Benny et Jimin font la une des journaux. Benny a répondu au tweet et a écrit : “J’adore Jimin”. Son tweet est devenu viral et maintenant, ARMY veut qu’ils collaborent bientôt. Un fan a tweeté : “On t’aime aussi Benny… J’espère que tu as produit une chanson pour Jimin… il adore chanter et danser, ce que tu sais bien sûr… je prie pour ça #JIMIN.”

Nous t’aimons aussi Benny..En espérant que tu as produit une chanson pour JImin..il aime chanter et danser, ce que tu sais bien sûr..prier pour ça ??#JIMIN https://t.co/XXTXTDEWPr happymom (@kingofkoreanpop) 8 août 2022

Merci de l’avoir ramené sur Twitter ??https://t.co/uUtTgf1jiP Lozza ?? (@lozzawayne) 8 août 2022

Nous aimons tous Jiminie .. Tu es très gentil Benny mais fais la queue s’il te plaît Park Jimin est incroyablement magnifique ON T’AIME JIMINE MON JIMIN EST VENU À LA MAISON JIMIN JIMIN notre brillante superstar Toujours à l’écoute #Avec vous par #JIMIN #BTSJIMIN de #BTS (@BTS_twt) et Sung Woon pic.twitter.com/2Y6MJnSr86 Parc Jimin Maca ? STREAMNER AVEC VOUS ? (@Femme_ParkJimin) 8 août 2022

Eh bien, pas seulement une photo, ARMY était partant pour un autre tweet alors que Benny et Jimin figuraient ensemble dans une vidéo Tiktok. Dans la vidéo, Benny a tapé une légende, “Si vous jouez à Bad Decisions et pointez votre téléphone vers le ciel, BTS apparaîtra comme par magie.” Bientôt, après quelques secondes, Jimin entre dans la vidéo et il faut dire qu’il a l’air super chaud dedans. Nous sommes sûrs que les fans de Jimin sont super contents de cette photo et de la vidéo.