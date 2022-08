BTS : le teaser “Inner Self” de Jungkook met le feu à Internet ; L’ARMÉE devient folle [Watch Video]

La renommée de BTS est telle qu’il ne fait aucun doute que le groupe K-Pop est de loin non seulement l’un des groupes de musique les plus populaires à l’heure actuelle, mais aussi parmi les plus emblématiques de tous les temps, avec Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook, V, Suga et RM (ce sont les Membres du BTS pour les non-initiés) jouissant d’une renommée, de fans et d’un impact qui transcendent tous les groupes démographiques ethniques, culturels et géographiques que nous connaissons. Ainsi, il n’est pas surprenant que ARMÉE (c’est ce que Fans de BTS le monde entier se réfèrent à eux-mêmes comme) ne peuvent pas en avoir assez BTS et assurez-vous de vous tenir au courant de chaque petit développement concernant le groupe. Voici une mise à jour sur Jungkok qui ne manquera pas de plaire à tous BTS ARMÉE membre.

Quand Jungkook a laissé tomber sa photo mystérieuse et rêveuse

Les vrais fans de BTS se souviendront bien qu’hier, jeudi 11 août, Jungkook, membre de BTS, a publié une photo mystérieuse et rêveuse de lui-même sur Twitter, la sous-titrant : “Moi, moi-même et Jung Kook”. Dès que Jungkook avait laissé tomber ladite image, Internet avait collectivement fondu au sens figuré sur toutes les plateformes imaginables. Bien sûr, ARMY était devenu fou en se demandant de quoi il s’agissait et attendait avec impatience une réponse ou même un demi-indice. Hélas, ce demi-indice a été fourni via les reportages d’Hollywood.

Jungkook Moon Inner Self vidéo teaser

Le chat est enfin sorti du sac au moins un peu, comme l’officiel de BTS Instagram handle a dévoilé un teaser lié à la photo susmentionnée, présentant un folio spécial de 8 photos qui capture un côté encore plus rêveur et mystérieux de Jungkook. La vidéo teaser s’intitule “Mood ‘Inner Self'”, et si la photo a fait exploser Internet, cette vidéo a le potentiel de mettre le feu à tous les coins et recoins du Web. Et même si les ARMY seraient ravies d’avoir un peu rassasié l’appétit, il semble que cela les laisse également avec plus de questions qu’auparavant. En attendant, regardez la vidéo teaser Jungkook Moon Inner Self ci-dessus avec les commentaires euphoriques d’ARMY …

D’autres photos, vidéos et aperçus du projet devraient être dévoilés par l’équipe BTS en temps voulu.