BTS: Le tatoueur Polyc SJ partage le gros plan de Kim Taehyung alias V et une photo plus claire du tatouage de l’amitié, l’ARMÉE devient folle [View Tweets]

Le BTS ARMÉE et Kim Tae Hyung Stans serait sous le choc, un peu en ce moment. Eh bien, c’est parce qu’une image plus claire de BTS VLe tatouage d’amitié de sur sa cuisse a été partagé en ligne par le tatoueur. Le Garçons Bangtan RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-Hope (Jung Hoseok), Jimin (Parc Jimin), V (Kim Tae Hyung) et Jungkook (Jeon Jungkook) se sont encrés avec le chiffre 7 dans un format stylisé spécial en l’honneur de leur association et lien comme BTS. Le tatoueur Polyc SJ a partagé des photos de leurs tatouages ​​en gros plan et il a partagé la photo de tatouage de Kim Taehyung alias V.

Polyc SJ partage la photo du tatouage de BTS V

Cela va exploser dans la section Hollywood News. ARMY va devenir fou pendant des semaines à cause du tatouage d’amitié de BTS V, tout comme ils sont devenus fous en voyant les tatouages ​​des autres membres. Jusqu’à présent, nous avons vu les tatouages ​​d’amitié de Jin, RM, J-Hope, Jungkook et Jimin aux côtés du tatouage de Taetae. Min Yoongi alias Suga n’a pas encore révélé l’emplacement de son tatouage et a demandé aux ARMYs de continuer à deviner !

Polyc SJ a profité de sa poignée de médias sociaux et a remercié le membre V de BTS pour s’être fait tatouer dans son salon. Et il a mis en place une clause de non-responsabilité indiquant que les tatouages ​​​​qu’il a faits pour BTS sont exclusivement pour eux et non à vendre. Dans un autre article, Polyc SJ a également partagé qu’il avait fait les tatouages ​​en signe de respect et de gratitude pour les membres du BTS et a réitéré que les tatouages ​​ne seront pas vendus séparément. Découvrez le message de Polyc SJ révélant le tatouage d’amitié de Kim Taehyung ici:

Consultez le post de Polyc SJ sur les tatouages ​​ici :

Polyc SJ émet des éclaircissements

Beaucoup de BTS ARMY se demandent pourquoi il n’a pas téléchargé une photo de l’autographe du chanteur Run BTS et Christmas Tree aux côtés d’autres membres de BTS. Polyc SJ a révélé qu’il avait reçu de nombreuses notifications car il avait alors téléchargé le tatouage de Jungkook. Et il en a été tellement bouleversé qu’il a oublié de le prendre. Découvrez son message de clarification ici:

BTS ARMY devient gaga

Eh bien, c’est le tatouage de Kim Taehyung, ARMY va devenir gaga. Ils ont maintenant révélé les tatouages ​​​​de six membres. Une image plus claire du tatouage de Taehyung sur sa cuisse au milieu de la journée les aurait choqués et surpris. Découvrez les tweets ici :

Enfin une version claire du tatouage de Taehyung ? le tatoueur polyc vient de le poster et explique pourquoi la signature de Tae n’est pas là. Et d’après l’explication, il semblerait que Taekook soit vraiment allé ensemble pour se faire tatouer ? ? ?? #taekook #TAEHYUNG #jungkook pic.twitter.com/1mq0P8zTaE Short TaeBunn{COMPTE FAN} (@ShortsTaebunn) 3 janvier 2023

?Kim Taehyung sept “7” tatouage sur la cuisse, posté par Polyc. Selon lui, la signature de Taehyung n’a pas été prise car “Quand j’ai téléchargé le travail de Jungkook, il y avait tellement de notifications Instagram, donc j’ai été submergé et j’ai OUBLIÉ de l’obtenir…” # # #V #TAEHYUNG # # pic.twitter.com/WPY1QpucAo Taehyung Tiktok (@KTH_Tiktok) 3 janvier 2023

Enfin on peut mieux voir le tatouage de taehyung ! C’est beau ? #TAEHYUNG pic.twitter.com/7iW6rFv7OU Lya ? (@GiuliaMoon01) 3 janvier 2023

chikokers : t@e est un menteur bla bla @/polyc_sj *post sur le tatouage de taehyung* Siri joue au feu par BTS ??#taekook #taehyung pic.twitter.com/O0XoV0pjvh cuisses taehyung (@jkthvflower) 3 janvier 2023

Enfin un gros plan du tatouage de TaeTae. Et une promesse du tatouage de Yoongi une fois qu’il l’aura révélé. S’il vous plaît Yoongi. Montre ton tatouage ??#TAEHYUNG #BTSV #YOONGI #agustd pic.twitter.com/IDVq32IdE5 ? (@ella75bad) 3 janvier 2023

? #TAEHYUNG tatouage mis en ligne par un tatoueur pic.twitter.com/Uk9KlB31RQ ? | (@_taegguk_luv_) 3 janvier 2023

Voyons quand Min Yoongi alias Suga dévoilera son tatouage d’amitié. Polyc SJ a partagé qu’il partagerait le tatouage de Suga une fois qu’il l’aurait révélé. Eh bien, priez pour que Yoongi partage son tatouage très bientôt, ARMY !