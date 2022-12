BTS : le tatoueur confirme le tatouage de Kim Taehyung alias V sur sa cuisse ; ARMY attend maintenant Suga

BTS membre V alias Kim Tae Hyung a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour partager quelques photos de son voyage au Mexique. La Exécuter BTS hitmaker était au Mexique en train de tourner pour une émission de variétés basée sur la cuisine. On dit que c’est l’émission de Seo Jin, un spin-off de La cuisine de Youn. BTS V est rentré chez lui en Corée du Sud juste avant le membre le plus âgé Kim Seokjin a été enrôlé dans l’armée. Pour en revenir au message de Taetae, après avoir laissé tomber les images, elles sont devenues virales et ARMY a repéré le tatouage. L’enfer s’est déchaîné par la suite.

Le tatouage de Kim Taehyung révélé

Le message de Kim Taehyung sur son voyage au Mexique est devenu viral dans Hollywood News. L’avant-dernier membre du BTS a été vu en train de poser pour la caméra au bord de l’eau. Il a plongé dans l’eau bleue et a ensuite posé pour une photo qui a révélé son tatouage. Depuis plusieurs mois maintenant, le BTS ARMY s’interrogeait sur l’emplacement du tatouage et Taehyung plaisantait souvent à ce sujet.

Découvrez le post de Taehyung ici:

Le tatoueur de BTS confirme le tatouage de Taehyung

Étant donné que Kim Taehyung a trompé les ARMYs avant de parler de son tatouage, ARMY s’est demandé s’il était à nouveau édité. Alors que certains étaient confiants quant au tatouage de BTS V, cela a été confirmé par le tatoueur qui a fait le tatouage il y a quelque temps. Il y a quelques heures, Polyc SJ a partagé le message de Taehyung et a confirmé l’emplacement du tatouage de BTS V sur sa cuisse. Découvrez l’histoire ici:

Côté travail, en parlant de l’émission de variétés, Kim Taehyung va travailler avec Lee Seojin. On dit que Choi Wooshik et Park Seojoon vont également figurer dans l’émission. Pendant ce temps, BTS V travaillait sur son album solo. Il a supprimé ses chansons deux fois, a mentionné Taetae dans son chat sur Weverse. Cependant, il les retravaillait.

Et maintenant, la seule personne qui reste est Suga. RM et J-Hope ont leurs tatouages ​​sur la jambe, Jimin a encré sur son doigt, JK s’est lié derrière les oreilles et Jin a un tatouage sur le côté ouest.