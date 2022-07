BTS : le rêve des ARMYs devient réalité alors que Lollapalooza sera diffusé en direct ; voici tout ce que vous devez savoir

BTS sera la tête d’affiche de Lollapalooza à Chicago le 31 juillet. Le premier concert solo de J-Hope a toujours excité les ARMYs et c’est maintenant la première fois que le groupe sud-coréen sera en tête d’affiche d’un grand festival de musique américain. Les ARMYs deviennent fous pour obtenir les billets bientôt. La demande pour le billet d’une journée pour le jour 3 de Lollapalooza, également appelé Hobipalooza, est considérée comme l’une des plus élevées de l’histoire du festival.

Selon Nouvelles hollywoodiennes rapports, il a été annoncé que Hulu diffusera la performance en direct. Cela signifie que les fans américains regarderaient le livestream du set de J-Hope. Le 27 juillet, Big Hit Music a annoncé via Weverse que leur prochain film sera également diffusé en direct via Weverse App/PC et l’application Weverse TV. Le livestream débutera le 31 juillet vers 21h. La setlist officielle n’a pas encore été révélée, mais il y a des rapports selon lesquels J-Hope devrait interpréter des morceaux de son nouvel album Jack In The Box. Les ARMY spéculent sur le fait qu’une collaboration entre J-Hope et Becky G pourrait également se produire bientôt. L’équipe de danse de J-Hope, The Lab, a publié des histoires Instagram sur “Chicken Noodle Soup”.

dans le laboratoire posté cns mv et étiqueté hoseok et becky g OH MON DIEU ÇA SE PASSE CNS ET HOBI G À LOLLAPALOOZA pic.twitter.com/sKj7NCbJKY jk (@hrIykoo) 27 juillet 2022

C’est officiel! Hulu diffusera Hobipalooza !!! pic.twitter.com/WNIJD3iYMo Kit DC ? ? Aimez tous les 7 (@kitiara_dc) 19 juillet 2022