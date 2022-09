BTS : Le pyjama d’anniversaire de Jungkook est vendu partout en quelques minutes ; est surnommé “Sold Out King”

BTS membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook sont très populaires partout dans le monde. Leur musique, leur sens vestimentaire, leur humour, leur charme, tout est discuté en détail par les BTS ARMYs. Il y a quelques jours à peine, c’était Jungkook alias Anniversaire de Jeon Jungkook (1er septembre). Le Jungkook Day a été célébré partout par les ARMYs à leur manière. Le jour de son anniversaire, Jungkook est venu vivre en pyjama. Et maintenant, il a été vendu partout. Oui, c’est ce qui arrive, en fait, tout le temps.

Le pyjama en direct pour l’anniversaire de Jungkook est épuisé

Donc, il était tard dans la nuit et par conséquent, Jungkook a été vu portant un pyjama pour son anniversaire en direct. Les ARMYs auraient pensé que Jungkook commencerait son anniversaire en venant vivre, mais ils étaient ensuite heureux de le voir saluer les ARMYs plus tard dans la nuit avant la fin de son anniversaire. En parlant de son ensemble de pyjama, Jungkook portait un ensemble chemise et pantalon de pyjama en viscose fluide Emporio Armani pour hommes. Et dès que l’information à ce sujet a été révélée, les ARMY l’ont fait sortir de stock. Il est largement discuté dans Hollywood News. Découvrez les tweets ici :

L’ensemble pyjama chemise et pantalon en viscose fluide Emporio Armani pour homme (rayé) porté par JUNGKOOK lors de son anniversaire en direct sur Weverse est actuellement EN RUPTURE DE STOCK dans toutes les tailles (petit, moyen, grand, XL) sur Amazon ! je vote pour #Jungkook de @BTS_twt pour #AudacyAOTS pic.twitter.com/AY49hAZhnx JUNGKOOK QUOTIDIEN ? ? – LE REPOS! (@Daily_JKUpdate) 2 septembre 2022

Le pyjama de Jungkook porté lors de son émission en direct d’anniversaire (1er septembre) est épuisé dans toutes les tailles… ‘Jungkook Effect’ ?? pic.twitter.com/ITEB18CZM9 zici? (@chizikook_) 4 septembre 2022

“Jungkook Effect” est rapporté par les médias coréens et les chaînes d’information YouTube alors que le pyjama porté par JK lors du live d’anniversaire s’est immédiatement vendu dans toutes les tailles sur Amazon, prouvant une fois de plus son énorme popularité en tant que “Sold Out King”. pic.twitter.com/EtkWu9igLX Jungkook SNS (@Jungkook_SNS) 4 septembre 2022

Anniversaire de Jungkook en direct

Jungkook a dirigé une session de karaoké en direct avec les ARMYs dans laquelle il a chanté beaucoup de chansons. Directement de Ddaeng, Christmas Tree, Paradise, 00:00, Magic Shop et plus de chansons. Jin avait rejoint Jungkook en direct. Jin semblait un peu ivre et les ARMY trébuchaient sur son souhait d’anniversaire pour le Golden Maknae de BTS. Jin a apporté des raisins pour Jungkook en cadeau. Il a révélé qu’il provenait de la ferme de son oncle et a ajouté qu’il n’avait pas essayé de le promouvoir, mais qu’il était véritablement venu l’offrir à chaque membre. Jin et Jungkook ont ​​continué à se serrer dans leurs bras pendant le live. Jungkook a dénoncé Jin en révélant qu’il avait bu avant de venir le rencontrer. C’était amusant de voir l’aîné et le plus jeune membre du BTS ensemble.