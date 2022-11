BTS: Le premier album de RM alias Kim Namjoon, Indigo, excite davantage ARMY alors que quatre titres font face à des problèmes de censure avec le Korean Broadcasting Board

Les fans de BTS attendent Indigo, le premier album de RM alias Kim Namjoon. Il a un total de dix pistes. Il y a une immense excitation car il y a des artistes comme Erykah Badu, Anderson Paak, Colde et Tablo. L’album sortira le 2 décembre 2022. Maintenant, il a été révélé que quatre chansons de l’album, Lonely, Change Pt 2, Yun et All Day ont été jugées inadaptées à la diffusion par le conseil d’administration coréen. Comme nous le savons, les paroles contenant des jurons ou de l’argot sont considérées comme inappropriées. Cela a rendu les fans de RM alias Kim Namjoon encore plus excités. Dans le passé, BTS a eu des chansons comme Cypher, Daeng et d’autres avec des jurons. Ils ont une base de fans distincte de leur chanson.

RM alias Kim Namjoon viendra dans l’émission de Zach Sang pour promouvoir Indigo. De plus, il a également partagé un message de sa mère qui lui a dit de prendre soin de sa santé car décembre va être un mois mouvementé pour lui. Kim Namjoon alias RM vient également en tant que MC dans une émission de télévision.

Eh bien, le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, a servi un rap mortel en termes de lyrisme. Au fil des ans, BTS s’est atténué pour s’adresser à un public plus universel. En fait, Run BTS était également considéré comme offensant par eux. RM et Indigo font l’actualité et comment.