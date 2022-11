BTS : le nom de SUGA, alias Min Yoongi, apparaît dans le questionnaire de l’examen du barreau des Philippines ; ARMY sent que la ligne emblématique est devenue réalité

Les membres de BTS basculent individuellement ainsi qu’en groupe. Hier, SUGA alias Min Yoongi a secoué les fans lors du dévoilement de la vidéo Dance Practice de Run BTS. Vêtu d’une veste violette, d’un pantalon noir et coiffé en chignon homme, il nous a montré pourquoi il est le roi du swag. BTS SUGA alias Min Yoongi est l’un des producteurs de musique les plus titrés de Corée. En tant que membre de BTS et en tant qu’artiste solo, il a fait des chansons à succès. Le membre du BTS crée également une frénésie sur les réseaux sociaux. Ses derniers messages Insta ont laissé ARMY assoiffé et comment. Il a toujours été photogénique mais ses photos récentes sont carrément époustouflantes.

Maintenant, c’est un fait connu que le nom BTS est utilisé dans les épreuves d’examen. De l’analyse du succès du groupe K-Pop dans le monde du marketing aux étudiants écrivant des essais sur eux, BTS est un favori. Maintenant, le nom de SUGA, alias Min Yoongi, est venu à l’examen du barreau philippin. Il semble que son nom et celui de BH Music aient été utilisés dans un article de droit commercial. Regarde….

BTS se présentant aux examens du barreau philippin. Il s’agit de la question 6 de l’examen de droit commercial des examens du barreau de novembre 2022. pic.twitter.com/3LkmYVFyJx K Manuel (@theklmanuel) 13 novembre 2022

Quand nous pourrons enfin et LÉGALEMENT poursuivre Yoongi. ???? “Je vais te poursuivre en justice MIN YOONGI”@IamGrechie20 Parlez d’impact !!! Umabot n’a pas de question d’examen du barreau avec Yoongibebe. HAHA !!! ???? https://t.co/7q652bo2Go ?L’Éclairé ? (@superASHBOO) 14 novembre 2022

LMAOOOO L’EXAMEN DU BAR A VRAIMENT DIT MIN YOONGI JE VAIS VOUS POURSUIVRE ? https://t.co/VSATy75cEx Y est pour YOONGI MARRY ME (@wings9463) 14 novembre 2022

Notre min yoongi a-t-il été mentionné dans la question n ° 6 de l’examen du barreau, est-ce qu’ils ont vraiment pris “je vais te poursuivre en justice min yoongi” à un tout autre niveau ? pic.twitter.com/8aqcAH6tQn s ? (@ot7foreverever) 14 novembre 2022

Si vous êtes un nouveau fan de BTS, laissez-nous vous dire qu’un fan a dit un jour à Min Yoongi alias SUGA lors d’une rencontre qu’elle le poursuivrait en justice pour l’avoir tuée avec sa beauté et son swag. Tout le commentaire avait laissé Min Yoongi alias SUGA très énervé. Regardez la vidéo ici…

SUGA de BTS a déclaré qu’il travaillait sur son album, D3, qui pourrait sortir l’année prochaine. Il devrait également s’enrôler l’année prochaine dans l’armée coréenne comme Kim Seokjin alias Jin.