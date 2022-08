BTS : Le moment émouvant de J-Hope à Lollapalooza émeut Armaan Malik ; les fans le remercient pour le cri

J-Hope, alias Jung Hoseok, membre du BTS, a conquis les foules avec son numéro solo au festival Lollapalooza de Chicago. Le chanteur a interprété toute sa discographie devant une foule d’un million de personnes. Environ 15 millions de personnes ont regardé le concert sur Weverse. Jung Hoseok, alias Hobi, membre du BTS, a déclaré qu’il était très nerveux pour son solo et qu’il s’entraînait quotidiennement pendant six à sept heures afin de pouvoir présenter un beau spectacle. Eh bien, cela a été un spectacle à bascule, et il a cimenté son statut de superstar même en tant qu’interprète solo.

Une vidéo est devenue virale où J-Hope est étonné d’entendre son fan chanter. On peut littéralement voir que ses yeux se sont remplis de larmes.

Réagissant à ce clip, le musicien et compositeur indien Armaan Malik a déclaré : “Je viens de voir un clip où #JHOPE est surpris par l’amour qu’il a reçu sur la scène de Lolla. C’est réconfortant de voir cette réaction d’un artiste si énorme et qui a un si grand fan Suivant.” Eh bien, c’est en effet doux de la part du compositeur. Armaan Malik est un grand fan de BTS. Il aime Jungkook et J-Hope. Cela réaffirme encore son adoration pour eux en tant qu’artistes.

En fait, J-Hope a écrit une note très émouvante après sa performance. Il a écrit sur Instagram : “Le 31 juillet 2022 va être l’un de mes moments les plus grands et inoubliables. Lollapalooza était l’un des défis les plus importants de Jack in the Box. Préparer une émission d’une heure avec moi devant et au centre n’était qu’un moment rempli d’effroi après l’autre, et je me suis fouetté en avant aussi fort que possible, encore et encore, pour m’entraîner pour le spectacle.

Surtout, préparer chaque détail avec autant d’attention et de soin m’a permis d’apprendre en cours de route qui je suis vraiment.”