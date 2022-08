BTS : Le ministre sud-coréen de la Défense affirme que le groupe de K-Pop peut se produire lors de concerts mondiaux même pendant son enrôlement [Read Report]

Le BTS et l’enrôlement militaire ont été un sujet brûlant. Les garçons ont annoncé qu’ils étaient en pause de groupe et qu’ils continueraient leurs activités en solo pendant un certain temps. Beaucoup pensaient que c’était à cause de l’enrôlement militaire imminent. Maintenant, le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, a fait une déclaration, ce qui est assez intéressant. Il a déclaré que les garçons pouvaient se produire lors de concerts mondiaux pendant leur période d’enrôlement. Le ministre a fait ce commentaire lundi au milieu d’un débat sur la question de savoir si le service militaire des stars de la K-Pop devait être raccourci à trois semaines. A l’heure actuelle, le délai est de près de deux ans. En Corée du Sud, tous les hommes valides âgés de 18 à 28 ans doivent rejoindre l’armée sud-coréenne.

En décembre, Kim Seokjin alias Jin, l’aîné des garçons BTS, aura 30 ans. Il doit s’enrôler dans l’armée d’ici janvier 2023. Avant cela, les garçons se produiront au concert mondial à Busan qui est une offre promotionnelle pour le Exposition universelle en 2030. Depuis 2019, il y a une révision en raison de laquelle les popstars peuvent différer le service militaire jusqu’à l’âge de 30 ans. Comme nous le savons, le service militaire est un must car le pays est menacé par la Corée du Nord, qui est l’un des meilleurs cinq puissances nucléaires dans le monde. Seules quelques personnes ont obtenu des exemptions ou la possibilité de faire un service plus court. Ils comprennent des médaillés olympiques et des Jeux asiatiques et des musiciens-danseurs classiques qui ont remporté des concours internationaux prestigieux comme le concours de piano Chopin.

Le Parlement débat pour savoir si un projet de loi peut être adopté pour raccourcir le service militaire des stars de la K-Pop. L’industrie de la musique rapporte des milliards à l’économie en un an, et BTS est le plus grand générateur de revenus. Le bassin de ressources en personnel en Corée du Sud diminue en raison du faible taux de natalité. Cela est dû à un certain nombre de raisons allant du coût de la vie à la réticence des citoyens à avoir des bébés.

Or, Big Hit Music n’a pas commenté cette déclaration faite par le ministre. Il a été cité comme disant dans les médias coréens, “Même s’ils rejoignent l’armée, il y aurait un moyen de leur donner une chance de pratiquer et de jouer ensemble s’il y a des concerts programmés à l’étranger. Comme beaucoup de gens apprécient hautement (les artistes servant) dans l’armée, cela peut aider à augmenter encore plus leur popularité.” En avril 2021, un responsable a déclaré que cette incertitude concernant l’enrôlement militaire avait causé un stress mental aux Bangtan Boys. Ils travaillent désormais en solo. Nous avons vu l’album solo de J-Hope et sa performance au Lollapalooza à Chicago, qui a été un énorme succès.

Cette nouvelle a laissé BTS ARMY avec des réactions mitigées. L’un d’eux a commenté sur Twitter, “Comme” tu dois faire ton service militaire et travailler en même temps, parce que nous voulons que tu serves dans l’armée mais ne voulons pas perdre l’argent que tu apportes à l’économie de notre pays. On s’en fiche si tu meurs d’épuisement tant que tu nous apportes de l’argent et que tu fais ton service”, alors que quelqu’un d’autre a écrit : “Wowww. C’est ce INSANELY SELFISH. Ils veulent qu’ils soient épuisés d’épuisement pour avoir fait deux choses – le service militaire obligatoire et le travail – des concerts qui sont à la fois physiquement et mentalement épuisants. VOUS PLAISANTEZ J’ESPÈRE?!!!!”

Les Bangtan Boys sont considérés dans le monde entier comme la fierté de la Corée. Ils ont parlé deux fois à l’ONU, rencontré Joe Biden pour discuter de crimes de haine anti-asiatiques et leur musique stimulante a rehaussé l’image de la Corée du Sud de cent façons.